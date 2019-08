As principais notícias do dia 15/08/2019

As belezas de Liechtenstein

Ano de celebrações

Em 23 de janeiro de 1719, Carlos 6º, do Sacro Império Romano Germânico, criou o Principado de Liechtenstein a partir dos condados de Schellenberg e Vaduz, ambos de posse da família Liechtenstein. O aniversário do país, contudo, é celebrado em 15 de agosto, dia do Feriado Nacional, com festividades que incluem concertos, apresentações e exposições.