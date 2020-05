As principais notícias do dia 15/05/2020

As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus:

China não registra mortes por covid-19 há um mês

Alemanha planeja relaxar quarentena para viajantes europeus

Itália deve aliviar gradualmente proibições de viagens dentro do país

OMS alerta para segunda onda de infecções na Europa

Leia mais

BRASIL

Nelson Teich pede demissão do Ministério da Saúde

Pasta comunica demissão do ministro, que assumiu o cargo há menos de um mês, em meio à pandemia de covid-19. Leia mais

Estudo aponta evidências de que bolsonaristas violam mais a quarentena

Pesquisadores da USP cruzam dados e apontam três indicadores de que apoiadores do presidente praticam menos o isolamento social do que o resto da população brasileira. Leia mais

Refugiado sírio salva mãe da guerra, mas a perde para covid-19 no Brasil

Após fugir no conflito na Síria, Abdulbaset Jarour lutou por seis anos para trazer a mãe de Aleppo para São Paulo. Depois de pouco mais de um ano no Brasil, ela morreu em decorrência do novo coronavírus. Leia mais

Violência e destruição ambiental avançam durante a pandemia

De norte a sul do Brasil, mortes e confrontos entre agentes de fiscalização e infratores ambientais são relatados durante a crise do coronavírus. Na Amazônia, desmatamento deve superar recorde atingido em 2019. Leia mais

MUNDO

Economia alemã recua 2,2% em meio à pandemia de coronavírus

País entra em recessão técnica após registrar contração trimestral mais acentuada desde a crise financeira de 2008. Devido à crise provocada pela covid-19, economistas preveem queda do PIB ainda maior nos próximos meses. Leia mais

Eslovênia se declara livre de coronavírus

Pequeno país alpino reabre fronteiras e diz que surto de covid-19 está sob controle em seu território, tornando-se a primeira nação europeia a declarar o fim da epidemia. Especialistas contestam avaliação do governo. Leia mais

CULTURA

Coluna Periscópio: Saudade de esperança

Entre a esperança e a saudade, como saber que momentos serão transformados em memória? Reconhecer as impermanências da vida como sua única constante pode ser estranhamente libertador. Leia mais

______________

Assistir ao vídeo 02:39 Compartilhar "Não é uma gripezinha", diz padrasto após perder bebê Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3cItn "Não é uma gripezinha", diz padrasto após perder bebê

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter