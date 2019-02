As principais notícias do dia 15/02/2019

CULTURA

"Marighella" estreia na Berlinale com protestos

Longa é exibido na mostra principal do Festival de Cinema de Berlim. Diretor da obra, Wagner Moura passa mensagem política na estreia, que tem presença de Jean Wyllys. "É um filme necessário", diz ex-deputado à DW. Leia mais

MUNDO

Trump declara emergência nacional para construir muro

Medida permite que presidente americano redirecione verbas sem a aprovação do Congresso. Decisão, que visa financiar construção de barreira na fronteira com o México, deve gerar disputa judicial e constitucional. Leia mais

Antissemitismo cresce na Europa

Aumento das hostilidades contra a comunidade judaica em países como Alemanha e França reflete tendência no continente, apontam pesquisas. Cerca de um em cada três judeus já foi alvo de ofensas em nações do bloco. Leia mais

Será o fim da linha para Sánchez na Espanha?

Após convocar eleições antecipadas, governo do líder socialista espanhol pode chegar ao fim marcado por rusgas com a extrema direita e com separatistas catalães. Mas premiê ainda tem esperança de se reeleger. Leia mais

Guerras matam centenas de crianças todos os dias, afirma ONG

Estimadas 300 crianças morrem diariamente em decorrência dos impactos de conflitos armados, afirma organização Save the Children, com base em dados de 2017. Uma de cada cinco crianças no mundo vive numa região de guerra. Leia mais

Diplomacia de bastidores marca Conferência de Segurança de Munique

Líderes de todo o mundo se reúnem anualmente no sul da Alemanha para falar sobre guerras e paz. Destinos globais não são definidos apenas no salão principal, mas também nos corredores e quartos de hotel. Leia mais

Sri Lanka procura carrascos por meio de anúncio em jornal

Autoridades prisionais procuram homens entre 18 e 45 anos "de excepcional caráter moral", para salário mensal de 180 euros. Execução de condenados à morte deve voltar a ser aplicada no país após hiato de mais de 40 anos. Leia mais

A China já tem um plano B na Venezuela

Pequim sempre apoiou Maduro e agora acompanha atentamente o que acontece no país sul-americano. Nos bastidores, chineses já se preparam para uma ascensão de Guaidó ao poder. Leia mais

BRASIL

Oito funcionários da Vale são detidos em investigação de Brumadinho

Prisões temporárias de 30 dias visam apurar responsabilidade criminal pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão. Detidos são investigados por homicídio qualificado, crimes ambientais e falsidade ideológica. Leia mais

Eletrochoque: terapia necessária ou retrocesso?

Documento em que governo dá aval a tratamentos com choques elétricos gera receio de retrocesso na política brasileira de atendimento psiquiátrico, referência lá fora. Especialistas divergem sobre eficácia da terapia. Leia mais

ALEMANHA

Especialista pede proibição de smartphone a menores de 14 anos

Consultora do governo alemão alerta para os riscos do acesso de crianças e adolescentes a conteúdos impróprios por meio de celulares com internet. "Vítimas e criminosos estão cada vez mais jovens", argumenta. Leia mais

