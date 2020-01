As principais notícias do dia 15/01/2020

MUNDO

Premiê renuncia após Putin propor reformas constitucionais

Líder russo propõe pacote de mudanças com as quais, segundo críticos, poderia permanecer no poder após fim do mandato. Premiê Medvedev renuncia com todo o gabinete para "abrir espaço" às reformas. Leia mais

Câmara dos EUA decide enviar impeachment de Trump ao Senado

Após semanas parado, processo entra na segunda fase. Julgamento deve começar na próxima semana. Expectativa é o presidente ser absolvido pela maioria republicana do Senado. Leia mais

Novas imagens mostram dois mísseis atingindo avião no Irã

"New York Times" confirma autenticidade de vídeo que mostra momento em que aeronave ucraniana foi abatida. Ministro iraniano do Exterior admite que população protesta por ter sido "enganada" em relação ao incidente. Leia mais

BRASIL

Toffoli adia implantação de juiz de garantias por seis meses

Presidente do Supremo afirmou que prazo para implantação não era "razoável”, mas considerou figura constitucional. Criação do juiz de garantias está prevista no pacote anticrime e foi alvo de oposição de Sergio Moro.Leia mais

O Brasil na imprensa alemã (15/01)

A polêmica envolvendo o Jesus gay do grupo humorístico Porta dos Fundos, o sucesso de Pabllo Vittar e o elevado desmatamento na Amazônia sob o governo Bolsonaro são destaques nos sites e jornais da Alemanha. Leia mais

EUA apoiam ingresso do Brasil na OCDE no lugar da Argentina

Em aceno a Bolsonaro, Washington entrega carta à organização priorizando Brasil na fila de candidatos a vaga no seleto clube de países ricos. Apoio é descrito como "evolução natural" de compromisso entre os dois países. Leia mais

ALEMANHA

Economia da Alemanha desacelera em 2019

Em meio ao Brexit, disputa comercial entre EUA e China e crise na indústria automobilística, país registra crescimento anual de apenas 0,6%. Pressão por mais investimentos do Estado deverá aumentar. Leia mais

Alemanha vai investir 86 bilhões em suas ferrovias

Acordo entre governo alemão e companhia Deutsche Bahn deverá modernizar e tornar mais eficiente malha ferroviária do país, fazendo com que mais passageiros troquem carro e avião por trens. Leia mais

Fim da Stasi: quando o povo toma a própria história nas mãos

Em 15 de janeiro de 1990, cai em Berlim o principal bastião do regime da antiga Alemanha Oriental. Mas esse processo foi iniciado por gente corajosa longe do centro do poder.Leia mais

ECONOMIA

Mudanças climáticas são maior risco global, indica relatório

Novo relatório do Fórum Econômico Mundial mostra mudanças na percepção de risco. Se em anos anteriores problemas econômicos eram considerados maiores ameaças, agora temores de colapso climático dominam. Leia mais

UE dá primeiro passo para "salário mínimo justo"

Intenção não é impor "salário tamanho único" para todo o bloco, mas sim definir parâmetros adequados a cada um dos membros, explica Comissão Europeia. Leia mais

MEIO AMBIENTE

Última década foi a mais quente já registrada

2019 foi o segundo ano mais quente desde o início dos registros sistemáticos de temperatura global em 1850, ficando atrás apenas de 2016. Leia mais

