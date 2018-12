As principais notícias do dia 14/12/2018

O sexto prédio da Ilha dos Museus de Berlim

Monumental centro de recepção à beira d'água

Em 13 de dezembro de 2018, foram entregues as chaves da Galeria James Simon à Fundação do Patrimônio Prussiano. O arquiteto inglês David Chipperfield a concebeu como prédio de recepção central para os cinco museus do complexo. O exterior, com elementos arquitetônicos clássicos, a integra perfeitamente no conjunto museológico em meio ao rio Spree, datando de 1830 a 1930.