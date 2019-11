As principais notícias do dia 14/11/2019

BRASIL

Bolsonaro defende Brasil em primeiro lugar na cúpula do Brics

Presidente afirma que política externa de seu governo tem olhos no mundo, mas prioriza o Brasil, apesar de defender maior cooperação entre países do bloco. Declaração final cita conflitos, ignorando Bolívia e Venezuela. Leia mais

"Bolsonaro pode polarizar o Brasil de maneira nunca vista"

Especialista em polarização política afirma que presidente está inflamando divisões ideológicas e culturais existentes no país. Na outra ponta do espectro político, Lula só terá sucesso se priorizar alianças, diz. Leia mais

Parlamento alemão rejeita moção e mantém acordo nuclear com o Brasil

Deputados alemães rejeitam proposta do Partido Verde de encerrar acordo bilateral em vigor desde 1975. Para os verdes, o pacto não condiz com a atual política energética alemã e Bolsonaro representa uma ameaça. Leia mais

MUNDO

Os pontos polêmicos da Constituição chilena

Quais são os artigos e interpretações mais controversos da Carta Magna de 1980, elaborada sob o regime Pinochet? O que deveria mudar? Especialistas comentam os pontos-chave do debate constitucional que inflama o Chile. Leia mais

Opinião: A interminável audiência pública de impeachment

Os primeiros depoimentos televisionados do processo de impeachment contra Donald Trump revelaram poucas informações novas. Com duração de seis horas, estiveram mais para um drama político entediante, opina Carla Bleiker. Leia mais

A experiência de um estado alemão que fundiu municípios

Nos anos 2000, Brandemburgo extinguiu seus municípios com menos de 5 mil habitantes, numa reforma semelhante à proposta pelo governo Bolsonaro para todo o Brasil. O que a experiência alemã pode ensinar ao país? Leia mais

Dinamarca e Suécia têm menos suicídios de homossexuais após casamento gay

Levantamento na Dinamarca e na Suécia associa legalização do matrimônio entre pessoas do mesmo sexo à redução de suicídios entre população LGBT. Mas gays ainda se matam mais frequentemente do que heterossexuais. Leia mais

Mudanças climáticas causam danos à saúde infantil

Novo estudo alerta que o aquecimento global representa grande ameaça à saúde das crianças e pode influenciar o futuro de toda uma geração. "A situação deverá ficar muito pior se não tomarmos medidas imediatas." Leia mais

CULTURA

Coluna Periscópio: O espectro do Muro

As comemorações dos 30 anos da queda do Muro de Berlim fizeram pensar sobre os muros que ainda restam entre nós – hoje em cores muito mais complexas do que em tempos de Guerra Fria. Leia mais

Dez hábitos curiosos dos alemães Silêncio, hoje é domingo! Você pode até pensar que domingo é o dia da semana perfeito para finalmente riscar algumas tarefas da sua lista, como passar aspirador ou pregar uma nova prateleira na parede. Mas na Alemanha, domingo é "Ruhetag", ou seja, dia de descanso. Isso significa que, além de as lojas ficarem fechadas, o martelo tem que ser posto de lado, pois os vizinhos podem reclamar do barulho.

Dez hábitos curiosos dos alemães Feche a janela Os alemães odeiam correntes de ar, que chamam de "Luftzug". Diz a sabedoria popular que o ar fresco que entra por uma janela pode te deixar doente. Médicos até dão atestados a seus pacientes por um torcicolo ou uma gripe ligados à corrente de ar. Então, lembre-se, mesmo no verão, todas as portas e janelas devem ficar fechadas.

Dez hábitos curiosos dos alemães Não sopre a velinha antes da hora Dizer "feliz aniversário" a um alemão antes do dia pode provocar olhares de recriminação ou até ofender. Para a maioria dos alemães, dar os parabéns antes da hora dá azar. Eles simplesmente não conseguem entender por que alguém comemoraria antes da data. Tudo bem celebrar a partir da meia-noite do aniversário, mas nunca antes disso.

Dez hábitos curiosos dos alemães Cozinha na mudança Para muitos estrangeiros em busca de um apartamento na Alemanha, pode surpreender o fato de a cozinha nem sempre vir junto com o imóvel. Quando os alemães se mudam, eles levam tudo consigo, deixando apenas os canos na parede para os próximos inquilinos. Fogão, geladeira, balcão, armários e às vezes até mesmo a pia são levados para a casa nova.

Dez hábitos curiosos dos alemães Pressa no supermercado Ir às compras na Alemanha exige agilidade. Ao passar pelo caixa, o funcionário do supermercado registra os produtos em alta velocidade. Como consumidor, então, é preciso correr contra o tempo para empacotar as coisas que vão se acumulando após o caixa, antes que caiam no chão. E não olhe para trás, pois aqueles que aguardam na fila vão olhar feio se você não for rápido o suficiente.

Dez hábitos curiosos dos alemães Água precisa ter gás Se você pedir água num restaurante, o garçom provavelmente irá trazer água com gás. Os alemães adoram o líquido com bolhinhas e o misturam com tudo – de suco de maçã a vinho. Toda bebida misturada com água com gás se torna um "Schorle". Um alemão nunca serviria água da torneira para um convidado, apesar de potável, pois isso seria deselegante. A água precisa ter gás ou pelo menos ser engarrafada.

Dez hábitos curiosos dos alemães Sim e obrigado Confuso, não? Eis um exemplo: quando lhe perguntarem em alemão se você gostaria de mais um pouco daquela deliciosa cerveja, se você disser "obrigado" ("danke"), isso será interpretado como "não, obrigado". Se você quiser mais, diga "por favor" ("bitte"), que nesse contexto significa "sim, por favor". Caso contrário você poderá ficar com sede.

Dez hábitos curiosos dos alemães Almoço quente, jantar frio Os alemães chamam o jantar de "Abendbrot", ou seja, "pão da noite". Isso porque eles preferem uma refeição quente e caseira no almoço e algo rápido e frio no jantar – como pão com queijo, presunto e vegetais. Quase todos os locais de trabalho, pequenos ou grandes, têm uma cantina para servir o apreciado almoço. Assim, ninguém fica sem a comida quente.

Dez hábitos curiosos dos alemães Traduzir do inglês para o inglês Uma coisa é dublar filmes do inglês para o alemão. Na Alemanha, todos os atores americanos têm até um dublador específico. Mas às vezes os nomes dos filmes em inglês também são traduzidos – não para alemão, mas para um inglês mais simples. Por exemplo, o filme "Bring it On" foi chamado de "Girls United" na Alemanha. "Maid em Manhattan" (foto) é "Manhattan Love Story". Por quê? Boa pergunta.

Dez hábitos curiosos dos alemães Tire a roupa! Acredita-se que a chamada "Freikörperkultur" (FKK), ou seja, a cultura do corpo livre ou naturismo, tenha surgido na Alemanha. Muitos alemães adoram tirar a roupa numa praia FKK e curtir o sol à la Adão e Eva. Não importa a idade, a aparência ou a companhia, em locais FKK e na sauna – mista ou não – é melhor ficar pelado. Ou você será visto como o estranho estrangeiro pudico. Autoria: Anne-Sophie Brändlin (lpf)



