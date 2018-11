As principais notícias do dia 14/11/18

BRASIL

Cuba abandona Mais Médicos após críticas de Bolsonaro

Governo cubano afirma que declarações do presidente eleito são inaceitáveis e responsabiliza novo governo brasileiro pela decisão de sair do programa. Leia mais

Bolsonaro nomeia Ernesto Araújo como chanceler

Diplomata de carreira é o atual diretor do Departamento dos Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos do Itamaraty. Leia mais

"Apoiar discurso de ódio mata novamente Marielle"

Viúva da vereadora assassinada defende que investigação seja federalizada e acredita no compromisso de Sérgio Moro com a elucidação do caso, que completa oito meses. Leia mais

Coluna Realpolitik: A importância do Dia da Consciência Negra

Quem olha para a história desse feriado se conscientiza de como os tempos mudam, avalia o colunista Thomas Milz. Leia mais

MUNDO

Caravanas de migrantes começam a chegar à fronteira dos EUA

Primeiros grupos chegam à cidade mexicana de Tijuana, enquanto milhares ainda estão a caminho. Secretário de Defesa Jim Mattis supervisionará tropas enviadas para reforçar a vigilância do lado americano. Leia mais

May consegue apoio para seguir com Brexit

Conselho de ministros dá sinal verde para primeira-ministra ir adiante com acordo preliminar com a UE sobre termos para a saída britânica do bloco. Leia mais

A Itália, o euro e os populistas

Apesar de terem declarado a moeda comum europeia a origem de todos os problemas, partidos populistas dizem querer manter a Itália na zona do euro. O provável motivo: a necessidade de um inimigo. Leia mais

Economia alemã recua pela primeira vez desde 2015

Influenciado por queda das exportações e do consumo privado, PIB encolhe 0,2% no terceiro trimestre. Leia mais

HISTÓRIA

Cristóvão Colombo foi herói ou genocida?

Retirada de estátua do navegador de um parque de Los Angeles reacende debate sobre papel do conquistador. Associado à exploração da população nativa das Américas, ele é visto como herói nacional na Espanha. Leia mais

Uma breve história do tempo Relógio de sol O relógio de sol data do Egito Antigo e é uma das ferramentas de medição do tempo mais antigas de que se tem conhecimento. Em muitos lugares, o dispositivo ainda é bastante popular, sendo usado como objeto artístico. O único problema do relógio é que, quando o sol não aparece, não se sabe que horas são.

Uma breve história do tempo A ampulheta A ampulheta mede o tempo como um cronômetro, e não como um relógio. Quando a areia termina de cair, o tempo acabou. Sua origem exata é desconhecida, mas a menção mais antiga a ele data da Idade Média. Até hoje, muitas pessoas usam ampulhetas em jogos e como objeto de decoração.

Uma breve história do tempo O relógio de água Esta engenhoca é uma versão moderna de um relógio de água, também chamado de clepsidra e existente ao menos desde o século 16 a.C. Assim como a ampulheta usa areia, este relógio usa água para medir a passagem do tempo, que flui de um recipiente para o outro. O da foto é de 1982 e fica no centro comercial Europa-Center, em Berlim.

Uma breve história do tempo O relógio de bolso O relógio de bolso, popular sobretudo no fim do século 19, é considerado o pai do relógio de pulso. Preso a uma corrente, ele era carregado no bolso do paletó. Apesar de cair em desuso depois das duas guerras mundiais, hoje o relógio voltou a ser moda entre os hipsters e também entre mulheres, sendo considerado uma joia.

Uma breve história do tempo O relógio de luxo Quando se trata de produtos de luxo, o céu parece ser o limite para relógios de pulso. Enquanto para muitas pessoas marcas consagradas, como Rolex, Omega e Tag Heuer, são proibitivas, há quem as considere simples modelos de entrada. Alguns relógios de pulso chegam a ser vendidos por mais de um milhão de euros, sendo vistos como uma forma de investimento.

Uma breve história do tempo A revolução da Swatch Quando relógios de luxo estão fora de questão, modelos mais acessíveis e divertidos entram em cena. Nos anos 1980 e 1990, a suíça Swatch deu ao grande público a chance de se expressar de maneira criativa com seu design colorido e incomum. Assim, a marca expandiu o propósito dos relógios para além de medidores de tempo.

Uma breve história do tempo O relógio de ponto Há também relógios que não são motivo de empolgação, como o de ponto, usado para contabilizar a jornada de trabalho. Acredita-se que o dispositivo tenha sido inventado no fim do século 19, em Nova York. O relógio de ponto mede não apenas o tempo, mas também a produtividade, sendo para muitos trabalhadores um pesadelo.

Uma breve história do tempo O parquímetro Também o parquímetro, usado para controle de estacionamento em vias públicas, é para muitos motivo de preocupação em viagens e na vida cotidiana. O primeiro do tipo foi instalado na cidade americana de Oklahoma City, em 1935. A partir de então, moedas adquiriram um novo valor.

Uma breve história do tempo O relógio atômico Relógios atômicos são os medidores de tempo mais precisos do mundo. O primeiro deles foi construído em 1949 nos Estados Unidos. Eles atuam sem a influência da gravidade e determinam o horário com exatidão. A precisão do relógio atômico depende de um aparato de grande porte, e, por isso, ele não cabe na sala de estar ou no pulso.

Uma breve história do tempo O smartwatch O futuro parece promissor para os relógios de pulso à medida que os modelos de smartwatch ficam cada vez mais populares e acessíveis. Com o Apple Watch e produtos similares desempenhando um mar de funções, será que os smartphones e relógios de pulso convencionais logo não se tornarão obsoletos? Autoria: Sertan Sanderson (lpf)



A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

