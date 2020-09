As principais notícias do dia 14/09/2020

BRASIL

Fogo avança sobre o Pantanal e mata animais ameaçados

Chamas consomem mais de 15% da área do bioma, e cadáveres de animais, como a onça-pintada, estão às margens de rodovia. Leia mais

"Grito pelo fim da PM é uma tragédia, impede o diálogo"

Coronel reformado da PM Íbis Pereira, candidato a vice-prefeito do Rio pelo Psol, defende diálogo com as polícias. Leia mais

MUNDO

Situação de refugiados em Lesbos coloca UE sob pressão

Por ora, apenas algumas centenas dos mais de 12 mil desabrigados de Moria foram acomodadas num acampamento provisório. Leia mais

Cúpula UE-China sob o signo de tensões geopolíticas

Encontro ocorre num momento em que a Europa procura definir seu lugar entre Pequim e Washington. Leia mais

Incêndios insuflam debate sobre mudanças climáticas nos EUA

Fogo atinge costa oeste há semanas e já matou 35 pessoas na Califórnia, no Oregon e em Washington. Leia mais

Laboratórios francês e sueco confirmam envenenamento de Navalny

Exames apontam que líder oposicionista russo foi de fato envenenado com agente do tipo Novichok, diz governo alemão. Leia mais

Putin promete crédito de US$ 1,5 bilhão a Belarus

Presidente russo defende que crise no país vizinho seja resolvida sem interferência externa. Leia mais

CIÊNCIA

Cientistas encontram gás que pode indicar existência de vida em Vênus

Pesquisadores identificam traços de fosfina na atmosfera de Vênus, sugerindo que microrganismos podem habitar o planeta. Leia mais

ALEMANHA

Eleição local confirma crescimento dos verdes na Alemanha

Pleito no estado mais populoso tem partido de Merkel como mais votado, mas mostra ascensão da legenda ambientalista. Leia mais

Coluna: Um enorme retrocesso para ciclistas em Berlim

Após ação promovida por populistas de direita, Justiça determina a remoção de ciclovias temporárias. Leia mais

ECONOMIA

Brasil suspende importações de carne suína da Alemanha

Governo brasileiro adota embargo após confirmação do primeiro caso de peste suína no país europeu. Leia mais

TikTok rejeita proposta da Microsoft

Oracle sobra na disputa. Trump deu ultimato ao popular app, propriedade de chineses, para que seja vendido a americanos. Leia mais

____________

