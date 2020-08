As principais notícias do dia 14/08/2020

O cinema do diretor alemão Wim Wenders

"Paris, Texas": um homem, um caminho...

Travis (Harry Dean Stanton) no deserto do Texas a caminho do nada: uma imagem que ficou gravada na memória dos fãs do cinema. "Paris, Texas" é um filme alemão que se passa nos EUA e conta sua história em cenários mágicos: quando foi lançado, em 1984, foi um verdadeiro milagre do cinema e premiado com a Palma de Ouro no Festival de Cannes.