As principais notícias do dia 14/08/2019

ALEMANHA

Economia da Alemanha encolhe no segundo trimestre

Após crescimento de 0,4% no primeiro trimestre, PIB alemão contrai 0,1% de abril a junho e deixa maior economia da zona do euro à beira da recessão técnica. Índice foi afetado pelos resultados ruins do comércio exterior. Leia mais

Opinião: Desaceleração da economia é sinal de alerta para a Alemanha

Após longa fase de aquecimento, a economia alemã vai a passo de tartaruga, segundo dados recentes. Mas não é hora de pânico, e sim de ação estratégica, tanto por políticos quanto por empresários, opina Henrik Böhme. Leia mais

Alemães bebem cada vez mais cerveja sem álcool

No geral, o consumo da bebida de cevada vem caindo na nação cervejeira. Mas uma variedade prospera: antes motivo de chacota, a cerveja não alcoólica vem ganhando espaço como alternativa amarga para o refrigerante. Leia mais

BRASIL

O Brasil precisa de dinheiro da Alemanha?

Após Ministério do Meio Ambiente alemão congelar verba para projetos no Brasil devido a desmatamento, Bolsonaro disse que país não precisa do dinheiro, desencadeando um debate entre políticos e organizações da Alemanha. Leia mais

Deltan evitou evento ao saber da presença de Bolsonaro, apontam mensagens

Coordenador da Lava Jato pediu que colega o representasse em cerimônia de premiação que teria presença do então deputado e hoje presidente e de "outros radicais de direita", segundo conversas obtidas pelo Intercept. Leia mais

O Brasil na imprensa alemã (14/08)

Mídia da Alemanha repercute em peso a reação de Bolsonaro ao anúncio de que a Alemanha vai suspender projetos de financiamento na Amazônia. Protesto de mulheres indígenas em Brasília também é destaque. Leia mais

Coluna Tropiconomia: O empresariado brasileiro apostou mal em Bolsonaro?

Grande parte dos empresários e investidores defende o presidente, alegando que seu governo avançou mais nas reformas econômicas do que os anteriores. Mas o curso bolsonarista se torna cada vez mais errático e irracional. Leia mais

MUNDO

Após derrota, Macri anuncia pacote econômico

Na tentativa de melhorar imagem, presidente lança medidas que incluem aumento do salário mínimo. Argentina vive turbulência nos mercados após sinalização de que governo deve ser derrotado por kirchneristas nas eleições. Leia mais

A Argentina está diante de uma nova falência estatal?

Mercados financeiros reagiram mal à derrota de Macri nas primárias da Argentina. A Bolsa de Valores e a moeda do país despencaram, e o medo de calote da dívida paira entre investidores. Leia mais

Os dez vilarejos mais bonitos da Alemanha #10 Heiligenhafen Em décimo lugar, com 28 mil hashtags, aparece Heiligenhafen, uma estância balneária na costa do Mar Báltico, com 9 mil habitantes. Uma de suas atrações é a ponte (foto) de 400 metros de comprimento mar adentro.

Os dez vilarejos mais bonitos da Alemanha #9 Meersburg A referência ao vilarejo de Meersburg, que tem mais de 5 mil habitantes, aparece 34 mil vezes. Também pudera, a idílica cidade fica às margens do Lago de Constança, no sul da Alemanha.

Os dez vilarejos mais bonitos da Alemanha #8 Kühlungsborn Embora tenha apenas 16 quilômetros quadrados e pouco mais de 7 mil habitantes, a cidade balneária Kühlungsborn, junto ao Mar Báltico, aparece 37 mil vezes.

Os dez vilarejos mais bonitos da Alemanha #7 Cochem Esta cidadezinha milenar junto ao rio Mosela aparece 38 mil vezes "hashtageada" no Instagram. Uma de suas principais atrações é o castelo Reichsburg (foto).

Os dez vilarejos mais bonitos da Alemanha #6 Rothenburg no Tauber A cidade conhecida pelo seu centro histórico e muros medievais fica na Baviera. A sexta colocada no ranking aparece 43 mil vezes como #rothenburgobdertauber. Mas, se a busca for por apenas #rothenburg, ela salta para 91 mil menções, o que bem que poderia valer a primeira posição.

Os dez vilarejos mais bonitos da Alemanha #5 Borkum Com 30 quilômetros quadrados, Borkum é a maior das sete ilhas habitadas da Frísia Oriental, no norte da Alemanha. Ela ficou em quinto lugar no ranking, com 49 mil referências. Na foto, uma cabine de salva-vidas junto à praia.

Os dez vilarejos mais bonitos da Alemanha #4 Winterberg A região montanhosa em torno da pequena Winterberg faz jus ao nome (Winterberg quer dizer "montanha de inverno", em alemão), por isso é mais conhecida no inverno, como estação de esqui. Mas, graças a um parque para competições de ciclismo, ela atrai também no verão, especialmente muitos amadores e profissionais de mountain-bike. Isso lhe valeu 75 mil referências em hashtags no Instagram.

Os dez vilarejos mais bonitos da Alemanha #3 Füssen, nos Alpes Este romântico lugarejo no sul da Alemanha tem 84 mil citações no Instagram. Füssen, de 14 mil habitantes, é um famoso centro turístico não só pelo belo centro histórico (foto), mas também pelo castelo Neuschwanstein.

Os dez vilarejos mais bonitos da Alemanha #2 Fehmarn A terceira maior ilha da Alemanha, localizada no Mar Báltico, na costa do estado de Schleswig-Holstein, por pouco não ficou em primeiro lugar. Ela aparece com 96 mil hashtags no ranking do site de viagens Travelcircus.

Os dez vilarejos mais bonitos da Alemanha #1 Norderney Norderney, uma ilha no Mar do Norte com pouco mais de 5 mil habitantes, ficou em primeiro lugar no ranking de hashtags no Instagram, com mais de 97 mil citações. Autoria: Roselaine Wandscheer



