As principais notícias do dia 14/05/2020

As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus:

Alemanha volta a registrar quase mil novos casos num dia

Berlim estima quase 100 bilhões de euros a menos em receitas tributárias

Trump rebate advertências e defende reabertura de escolas

Japão suspende estado de emergência na maior parte do país

Estudo associa covid-19 a doença inflamatória em crianças

MUNDO

Alemanha aprova novo pacote anticoronavírus

Parlamento alemão dá aval a conjunto de medidas que prevê ampliação de testes para identificar o vírus, bônus para cuidadores de idosos e dinheiro extra para os departamentos de saúde estaduais e municipais. Leia mais

Putin afrouxa confinamento no auge da epidemia na Rússia

A Rússia é um dos países onde o coronavírus se propaga mais rápido, e suspeita-se de uma imensa subnotificação. Agora, o governo que pintou a crise na Europa como uma catástrofe vive a sua própria – talvez ainda maior. Leia mais

ONU alerta para aumento do sofrimento psicológico durante a pandemia

Secretário-geral pede que governos e autoridades atendam às necessidades de saúde mental em meio à crise. "Mesmo quando a pandemia estiver sob controle, luto, ansiedade e depressão continuarão afetando a população." Leia mais

Opinião: Teorias da conspiração em alta durante a pandemia

O que significa quando uma sociedade não consegue mais chegar a acordo sobre os fatos básicos? Teorias conspiratórias não só estão em ascensão, como chegaram também ao centro da sociedade alemã, opina Alexander Görlach. Leia mais

EUA acusam Alemanha de minar política nuclear da Otan

Alemães não possuem armas atômicas, mas, através da Aliança Atlântica, se comprometeram a ajudar os americanos com as suas. Em carta aberta, emissário de Trump diz que parceria está ameaçada pelo governo Merkel. Leia mais

LGBTs europeus convivem com o medo, mostra estudo

Pesquisa com 140 mil pessoas revela que maior parte da comunidade LGBT+ na Europa percebe aumento da intolerância, e muitos preferem esconder sua sexualidade em público. Situação é pior no Leste Europeu. Leia mais

ECONOMIA

Roberto Azevêdo anuncia saída do comando da OMC

Brasileiro diz que deixará a chefia da Organização Mundial do Comércio em 31 de agosto, um ano antes do fim de seu mandato, por motivos pessoais. É a primeira vez na história do organismo que um diretor-geral renuncia. Leia mais

TURISMO

No verão europeu, quais países se abrem para o turismo?

Países do continente começam a relaxar as medidas de isolamento social e reabrir suas fronteiras. Maioria relaxa trânsito com vizinhos, mas mantém veto a viajantes de outros continentes pelo menos até junho. Leia mais

