As principais notícias do dia 14/05/2019

ECONOMIA

Monsanto é condenada a pagar US$ 2 bi a casal com câncer

Idosos da Califórnia desenvolveram a doença após usarem herbicida Roundup, à base de glifosato, durante 30 anos. Grupo alemão Bayer, proprietário da empresa, diz que vai recorrer da decisão. Leia mais

Opinião: Monsanto está virando o coveiro da Bayer

As notícias ruins não param desde que a empresa alemã adquiriu a fabricante americana de pesticidas. É hora de reconhecer o erro e agir, afirma o jornalista Henrik Böhme. Leia mais

BRASIL

Assim a soja invade a Amazônia

A fronteira agrícola brasileira já alcança o rio Amazonas em Santarém. Cidade paraense está se tornando ponto de confluência do comércio de soja e ameaça demarcação de áreas indígenas como a da etnia munduruku. Leia mais

STJ decide soltar Michel Temer

Por unanimidade, Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça concede habeas corpus a ex-presidente, preso em São Paulo. Ministros entendem não haver fatos que justifiquem detenção preventiva. Leia mais

MUNDO

Eleições reforçam poder de Duterte nas Filipinas

Aliados do presidente ficam com a maioria dos cargos no Senado, segundo resultado preliminar, indicando amplo apoio popular ao mandatário e a seu estilo autoritário de governar. Leia mais

Merkel quer fim da era do carbono na Alemanha até 2050

Líder alemã acena com adesão a metas climáticas ambiciosas estipuladas por outros países europeus sob a liderança do francês Macron e diz que protestos de estudantes pelo clima exercem pressão sobre líderes mundiais. Leia mais

Whatsapp alerta usuários contra software espião

Após detectar falha que permite que hackers instalem spyware em smartphones, empresa pede que aplicativo de mensagens seja atualizado. Empresa israelense é acusada de estar por trás da tecnologia. Leia mais

FUTEBOL

Coluna Halbzeit: A hora da decisão na Bundesliga

O campeonato alemão chega à última rodada ainda sem um campeão definido, algo que não acontecia há uma década. Só um time pode evitar o heptacampeonato consecutivo do Bayern. Mas a missão do Borussia Dortmund é difícil. Leia mais

______________

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter