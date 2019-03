As principais notícias do dia 14/03/2019

Um ano sem Marielle

Mobilização contínua

A morte da vereadora provocou reações imediatas de políticos, ativistas e ONGs no Brasil e no exterior, além de ter levado seguidas vezes milhares às ruas. Ela foi homenageada na Câmara dos Deputados e por deputados da esquerda do Parlamento Europeu. Desde então, as manifestações em memória da vereadora não param. Neste ano, a passeata do Dia Internacional da Mulher em Berlim lembrou Marielle.