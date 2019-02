As principais notícias do dia 14/02/2019

ECONOMIA

Airbus anuncia fim da produção do superjumbo A380

Maior avião de passageiros do mundo não conseguiu conquistar companhias aéreas suficientes para justificar seus altos custos. Airbus decide encerrar produção após Emirates reduzir encomendas do modelo. Leia mais

Opinião: Fim do A380 é lição para Airbus

Morte do superjumbo não é o fim da indústria aeronáutica europeia. Erros estão sendo cometidos há anos. Agora, a Airbus tem que avançar usando as lições aprendidas com eles, diz o jornalista da DW Henrik Böhme. Leia mais

Economia alemã escapa por pouco de recessão

PIB fica estagnado no último trimestre de 2018, após registrar queda de 0,2% no período anterior. Crescimento anual foi de 1,4%, menor que o projetado por economistas. Leia mais

Como resolver o imbróglio da dívida da Venezuela?

Se Guaidó chegar ao poder, vai honrar os compromissos assumidos por Maduro com credores como a China e a Rússia? Em ambos os casos, ele pode sair perdendo se optar pelo simples calote. Leia mais

BRASIL

Intervenção federal do Rio não deve ser copiada, diz estudo

Atuação das Forças Armadas no estado foi ineficiente e piorou indicadores de violência, conclui Observatório da Intervenção. Relatório destaca ineficácia do modelo repressivo no combate a organizações criminosas. Leia mais

"Laranjal" do PSL gera nova crise no governo Bolsonaro

Suspeitas de candidaturas laranjas e de desvios de verbas envolvendo o partido do presidente criam nova dor de cabeça para o Planalto. Escândalo pode levar à primeira baixa no alto escalão do governo. Entenda a crise. Leia mais

ALEMANHA

Salário mínimo alemão segue mais baixo que de vizinhos

Remuneração básica na Alemanha fica abaixo da de todos os países da Europa Ocidental com exceção do Reino Unido, diz estudo. Considerado insuficiente para a subsistência, valor corresponde a 48% do salário médio no país. Leia mais

1,7 milhão assinam petição pró-biodiversidade na Baviera

Iniciativa popular obtém recorde de assinaturas e força governo estadual a agir contra o declínio da biodiversidade. Aposta na simpatia gerada pelas abelhas se mostra acertada. Leia mais

MUNDO

May sofre nova derrota no Parlamento britânico

Primeira-ministra é abandonada por deputados de seu próprio partido em consulta sobre sua estratégia de saída da União Europeia. Resultado enfraquece premiê em Bruxelas e aumenta chances de Brexit sem acordo. Leia mais

CIÊNCIA

Droga experimental promete reverter a perda de memória

Cientistas desenvolvem moléculas que prometem inovar o tratamento da perda de memória ligada ao envelhecimento ou a doenças mentais. Se teste clínico for bem sucedido, remédio poderia até retardar início do Alzheimer. Leia mais

____________

Os destinos favoritos de turistas alemães Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental Segundo a Fundação para Estudos Futuros (FFS), 34% dos alemães passaram suas férias em 2018 na Alemanha. Com suas praias no Mar Báltico, o estado de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental foi o destino mais popular. As cidades balneárias de Stralsund, Wismar e Rostock, com suas construções góticas com tijolos, também ajudaram a tornar o norte alemão o destino favorito no país durante o verão de 2018.

Os destinos favoritos de turistas alemães Baviera A Baviera caiu para a segunda posição entre os destinos domésticos preferidos dos alemães, cuja liderança disputa com a Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental há anos. Em 2018, as praias bateram as montanhas. Porém, o castelo mágico de Neuschwanstein segue sendo uma das principais atrações turísticas da Alemanha. Mesmo em reforma, o castelo construído por Luís 2º da Baviera segue aberto aos visitantes.

Os destinos favoritos de turistas alemães Baden-Württemberg Depois de muitos anos, Baden-Württemberg voltou a computar um aumento de turistas. A Floresta Negra, em particular, registrou um número recorde de visitantes em 2018. A quantidade de pernoites aumentou 2,4% para 20,7 milhões. A cordilheira tem como ponto culminante o Feldberg (1.493 metros) e também é popular pela floresta boreal sempre verde e por seus lugarejos pitorescos e fortes tradições.

Os destinos favoritos de turistas alemães Espanha Em 2018, 54% dos alemães passaram ao menos parte de suas férias em algum país europeu. A Espanha manteve-se como destino favorito, especialmente as Ilhas Baleares – como Maiorca (foto). As ilhas espanholas receberam mais turistas da Alemanha do que a Grécia e a Turquia juntas.

Os destinos favoritos de turistas alemães Itália Os alemães também permaneceram fiéis à Itália em 2018, de acordo com o relatório da FFS. O país ficou em segundo lugar entre os destinos dos alemães dentro da Europa. E Matera (foto), uma pequena cidade com cavernas, igrejas e palácios no sul italiano, espera uma invasão de visitantes neste ano. Materna é uma das escolhidas para Capital Europeia da Cultura para 2019.

Os destinos favoritos de turistas alemães Áustria Vizinha da Alemanha, a Áustria ficou em terceiro lugar entre os principais destinos europeus em 2018. Os turistas alemães apreciam a Áustria por sua variedade de opções como caminhada, prática de esportes de inverno nos meses frios, vistas magníficas com pastos alpinos e lagos, assim como sua arquitetura barroca e sua história imperial – e também pela deliciosa cozinha alpina.

Os destinos favoritos de turistas alemães Turquia A Turquia oferece um mar de cor turquesa e quase 400 praias com uma infraestrutura preparada para receber muitos visitantes. Em 2018, após anos de queda no número de turistas, a Turquia registrou uma recuperação e se tornou o quarto destino internacional mais visitado por alemães. Especialmente benquista é a chamada Riviera Turca (foto) nas proximidades de Antália, no sul do país.

Os destinos favoritos de turistas alemães Escandinávia O norte da Europa tem se tornado cada vez mais popular entre os turistas alemães. Com suas florestas intermináveis e paisagens exuberantes esculpidas por rios, lagos e um litoral retalhado, a Escandinávia é o destino clássico para os amantes da natureza e particularmente popular entre quem gosta de acampar. Há cerca de 1.500 campings na Escandinávia (Suécia, Noruega e Dinamarca) e na Finlândia.

Os destinos favoritos de turistas alemães Ásia Cerca de 12% dos turistas alemães passaram suas férias de 2018 longe da Europa. O destino preferido neste caso foi a Ásia, com suas paisagens de natureza imaculada, como a Baía de Ha Long, no Vietnã (foto).

Os destinos favoritos de turistas alemães Estados Unidos De Nova York a São Francisco e das Cataratas do Niágara ao Grand Canyon – os Estados Unidos seguem a Ásia na lista de destinos fora da Europa. Quase 3% dos turistas alemães atravessaram o Oceano Atlântico para desfrutarem lá suas férias em 2018. Autoria: Anne Termèche



