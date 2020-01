As principais notícias do dia 14/01/2020

MUNDO

Europeus advertem Irã sobre violações de pacto nuclear

Alemanha, França e Reino Unido acionam mecanismo que pode provocar reimposição de sanções contra Teerã. Europeus afirmam que querem salvar pacto, mas que "ficaram sem escolha" diante de violações. Leia mais

Irã anuncia prisão de envolvidos em derrubada de avião

Autoridades não confirmam nomes ou quantidade de pessoas detidas. Derrubada de aeronave ucraniana provocou protestos contra o regime islâmico, com muitos pedindo a renúncia do líder supremo, o aiatolá Khamenei. Leia mais

O blogueiro que desafiou a ditadura saudita

Preso há quase oito anos, Raif Badawi iniciou recentemente mais uma greve de fome. Em entrevista à DW, esposa do ativista fala sobre a luta para libertar o marido e a deterioração dos direitos humanos na Arábia Saudita. Leia mais

"Histeria climática" é eleita "despalavra" de 2019 na Alemanha

Todos os anos, uma palavra ou frase em alemão é selecionada para destacar expressões depreciativas. A "despalavra" escolhida desta vez é frequentemente usada para desacreditar os esforços de proteção ambiental. Leia mais

Cidades alemãs pedem para acolher mais refugiados

Iniciativa reúne mais de 100 municípios. Prefeitos querem reavivar esforços para acolher migrantes na Alemanha e na UE e romper com impasse em relação à política migratória e de integração. Leia mais

BRASIL

HRW denuncia avanços contra direitos humanos no Brasil

Em relatório anual, ONG afirma que Bolsonaro deu "carta branca" à destruição da Amazônia e incentiva a letalidade policial. Situação só não foi pior devido à ação de tribunais e do Congresso, diz texto. Leia mais

ESPORTE

Coluna Halbzeit: Oliver Kahn, o novo homem forte do Bayern

Após fazer uma brilhante carreira como goleiro, ex-jogador foi apresentado como futuro CEO do Bayern. Com sua competência profissional e seu carisma, ele poderá escrever uma nova década de ouro na história do clube. Leia mais

As mensagens deixadas em cavernas pelos soldados da 1ª Guerra Batalhão dos durões "Die hards", "os que morrem devagar", era o apelido do Regimento Middlesex, uma unidade britânica. Juntamente com a referência ao 17º Batalhão, ele foi escrito em grandes letras maiúsculas sobre as insígnias desenhadas na pedra.

As mensagens deixadas em cavernas pelos soldados da 1ª Guerra Local de pausa Esta é a entrada para um labirinto de túneis do século 16, encontrado sob o município francês de Bouzincourt, no norte da França. Ele deu abrigo a milhares de soldados britânicos, canadenses e australianos durante a Batalha de Somme, em 1916. Às vezes, eles passavam vários dias aqui para descansar dos combates.

As mensagens deixadas em cavernas pelos soldados da 1ª Guerra Um coração para B.E.F. É preciso conhecer um pouco da história militar para decifrar os relevos que os soldados deixaram nas cavernas. Esse também é de 1916 - e sobre o ano lê-se B.E.F., a abreviação em inglês para Força Expedicionária Britânica.

As mensagens deixadas em cavernas pelos soldados da 1ª Guerra Um autorretrato? O rosto de um homem de bigode com chapéu e sobrancelhas pronunciadas seria um autorretrato? Cerca de 2.100 nomes estão gravados nas paredes das cavernas de Bouzincourt. Pesquisadores da Universidade de Amiens os fotografaram e os registraram em um banco de dados.

As mensagens deixadas em cavernas pelos soldados da 1ª Guerra Sobrou no fogo A bota de um soldado é um dos muitos equipamentos militares descobertos por cientistas nos túneis de Bouzincourt. Outras descobertas foram rifles, cartuchos, latas de carne enlatada e geleia, um balde, vários capacetes, um distintivo da "Royal Field Artillery" e uma escova de dentes.

As mensagens deixadas em cavernas pelos soldados da 1ª Guerra Turistas no túnel A vila de Naours, ao norte de Amiens, norte da França, é famosa por seu labirinto medieval de túneis e cavernas. Ele era visitado por milhares de soldados que estavam de folga durante a 1ª Guerra. Pelas inscrições, acredita-se que a maioria dos visitantes tenha vindo da Austrália.

As mensagens deixadas em cavernas pelos soldados da 1ª Guerra Vestígios dos antepassados Um total de 3.200 nomes foram descobertos nas rochas em Naours - 2.200 deles da Austrália. Em muitos casos, eles deixaram o nome, endereço, posto que ocupavam, nome da unidade ou seu número de identificação. Hoje, muitos australianos vêm a Naours em busca de indícios sobre seus ancestrais.

As mensagens deixadas em cavernas pelos soldados da 1ª Guerra Nome perpetuado O australiano William Mervyn Lecky foi um dos combatentes na França. Em 1916, ele visitou a caverna em Naours. Em 1º de setembro de 1918, o canhoneiro do grupo de artilharia de campo australiana foi morto em batalha. Menos de três meses depois, a guerra acabaria. A sepultura de Lecky está no cemitério de guerra em Peronne, na França.

As mensagens deixadas em cavernas pelos soldados da 1ª Guerra Capela subterrânea Já nos tempos da 1ª Guerra, a capela subterrânea em Naours foi uma atração turística para muitos soldados australianos. Tais sistemas de túneis secretos existem em muitas cidades no nordeste da França. Com eles, os moradores locais queriam proteger a si mesmos e seu gado dos invasores ao longo dos séculos.

As mensagens deixadas em cavernas pelos soldados da 1ª Guerra Artista desconhecido Alguns soldados passaram muito tempo no túnel. Tanto, que até conseguiram completar relevos ou esculturas em pedra. Esta figura com um capacete, encontrada na caverna de Naours, poderia retratar um soldado. O autor é desconhecido.

As mensagens deixadas em cavernas pelos soldados da 1ª Guerra Frase de Lutero Os pesquisadores detectaram diferenças culturais entre o que foi deixado pelos soldados de diferentes países. As inscrições alemãs eram funcionais - e frequentemente intercaladas com propaganda e referências a Deus e ao imperador. Nesta inscrição em um bunker nos Vosges, onde houve combates pesados, é citada uma frase de Martinho Lutero: "Nosso Deus é um castelo forte, uma boa defesa e arma".

As mensagens deixadas em cavernas pelos soldados da 1ª Guerra Bávaros leais Este bunker perto de St. Mihiel, no departamento francês de Maas, foi construído por um regimento bávaro. Sobre a entrada, a inscrição "In Treue fest" - "Firme na lealdade" - que era o lema do Reino da Baviera.

As mensagens deixadas em cavernas pelos soldados da 1ª Guerra Placas esculpidas Inscrições em cavernas e relevos elaborados também podem ser encontrados nas pedreiras de calcário de Confrecourt, perto de Compiègne. Eles foram deixados por soldados de várias nações ao longo da frente ocidental na Primeira Guerra Mundial. Esses painéis parecem ter sido dedicados a lideranças militares e regimentos importantes.

As mensagens deixadas em cavernas pelos soldados da 1ª Guerra Capela em pedra Em Confracourt, os soldados que se escondiam do fogo de artilharia na superfície esculpiram uma capela inteira na pedra. A escada levava diretamente ao campo de batalha.

As mensagens deixadas em cavernas pelos soldados da 1ª Guerra Patriotismo sem ódio Este busto de Marianne, a heroína nacional francesa, testemunha a habilidade dos soldados. Ao contrário de britânicos ou australianos, os franceses, como os alemães, não estavam inclinados a deixar nomes ou outras informações pessoais nas paredes das cavernas. Mas o que quase todas as inscrições têm em comum é que não manifestam ódio. Autoria: David Crossland (rw)



A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter