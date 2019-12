As principais notícias do dia 13/12/2019

BRASIL

Promotores alemães vão investigar TÜV Süd por desastre de Brumadinho

Ministério Público de Munique abre inquérito para apurar se funcionários agiram ilegalmente ao permitir que certificadora alemã assegurasse estabilidade da barragem. Investigação ocorre após queixa de parentes de vítimas. Leia mais

Bolsonaro abre caminho para grilagem

Medida do presidente flexibiliza a concessão de título de propriedade para quem ocupa áreas públicas, beneficiando até mesmo quem invadiu e desmatou até dezembro de 2018. Especialistas classificam ato de "aberração". Leia mais

Ex-diretor do Inpe é escolhido um dos dez cientistas do ano pela "Nature"

Renomada revista científica premia Ricardo Galvão por sua oposição ao governo de Jair Bolsonaro e defesa da ciência. Pesquisador foi exonerado após rebater abertamente o presidente, que contestou dados de desmatamento. Leia mais

MUNDO

Britânicos optam novamente pelo Brexit

Caminho aberto para Boris Johnson: o premiê conservador obteve uma vitória avassaladora nas eleições e quer tirar o Reino Unido da União Europeia até o fim de janeiro. Da Escócia, porém, pode vir uma nova resistência. Leia mais

Opinião: Derrota do Reino Unido

É sinal dos tempos que as mentiras triunfem. Os britânicos, novamente, decidiram dar um voto de apoio à saída do país da União Europeia. Isso definirá o futuro papel do Reino Unido no mundo. Uma transformação histórica. Leia mais

As garras da China na América Latina

Em cúpula no Panamá, Pequim consolida presença na região. Enquanto economias latino-americanas parecem ter aprendido a tirar proveito disso, elas se tornam cada vez mais dependentes do comércio com o país asiático. Leia mais

Líderes da UE aprovam meta de neutralidade climática até 2050

Objetivo de zerar as emissões líquidas de carbono em 30 anos foi acordado com ressalvas. Polônia é único país a não aprovar medida, enquanto húngaros e tchecos dão aval após receber permissão para uso de energia nuclear. Leia mais

CULTURA

Alemanha, Meca da música clássica

Nenhum país tem tantas orquestras, corais e teatros como a Alemanha. E nenhum investe tanto nisso: em 2019 foram 3 bilhões de euros só para a música clássica. Em 2020, é a vez de celebrar o 250º aniversário de Beethoven. Leia mais

Treze motivos culturais para temer a sexta-feira 13 A Última Ceia No século 19, dizia-se que Judas, o discípulo que traiu Jesus, chegou mais tarde e foi a 13ª pessoa na última confraternização com Cristo. Além disso, os católicos acreditam que Jesus tenha morrido numa sexta-feira. O mural de Leonardo da Vinci capta a cena da famosa Última Ceia.

Treze motivos culturais para temer a sexta-feira 13 Loki, deus do fogo e da astúcia Um mito viking que estabeleceu o 13 como um número de azar se refere ao travesso Loki, deus do fogo e da astúcia (em ilustração de Jakob Sigurdsson, 1760). Segundo o compêndio de mitologia nórdica "Edda", do início do século 13, ele teria atacado uma reunião de 12 deuses no mítico castelo de Valhala e assassinado Balder, deus da alegria e da tristeza.

Treze motivos culturais para temer a sexta-feira 13 Maldição dos templários Segundo o autor Dan Brown, em "O Código Da Vinci", o 13 de outubro de 1307 é responsável pela superstição. Naquele dia, o rei francês Filipe 4º teria mandado prender o grão-mestre dos templários, acusando a ordem de herética e imoral. Estudioso do tema afirmam tratar-se de uma invenção moderna.

Treze motivos culturais para temer a sexta-feira 13 Contos de Canterbury No século 14, o escritor e poeta inglês Geoffrey Chaucer (1343-1400) declarou a sexta-feira 13 como dia de azar em sua obra "Os contos de Canterbury". "E numa sexta-feira aconteceu toda a desgraça", escreveu. Por isso, até o século 17, muitos escritores famosos aconselhavam não iniciar um novo trabalho nesse dia da semana.

Treze motivos culturais para temer a sexta-feira 13 Azar para Rossini No século 19, Henry Sutherland Edwards contribuiu para manter vivo o mito de que uma sexta-feira 13 é dia de azar. Na biografia do compositor italiano Gioachino Rossini (foto) em 1869, ele escreveu: "Se é verdade que, como muitos italianos, ele considerava as sextas-feiras dias de azar e 13 um número infeliz, é notável ele ter morrido numa sexta-feira, 13 de novembro."

Treze motivos culturais para temer a sexta-feira 13 "The Thirteen Club" Uma década mais tarde, nos anos 1880, foi fundado o Thirteen Club, sob o credo de que ninguém morreria se 13 pessoas se sentassem à mesma mesa. Um total de cinco presidentes americanos participou do clube: Chester Arthur, Grover Cleveland, Benjamin Harrison, William McKinley e Theodore Roosevelt (foto). Aliás, o medo do 13 tem um nome: triscaidecafobia.

Treze motivos culturais para temer a sexta-feira 13 "Sexta-feira 13", o livro O escritor Thomas Lawson reforçou a crença sobre o dia ao escrever "Friday the Thirteenth" (Sexta-feira 13) em 1907. O romance conta a história de um corretor da bolsa de valores que pretende aproveitar a data para paralisar a Wall Street. Curiosamente, em 14 de dezembro do mesmo ano o navio homônimo Thomas W. Lawson afundou na costa do Reino Unido. Nos EUA, porém, ainda era sexta-feira 13.

Treze motivos culturais para temer a sexta-feira 13 "Estão batendo as 13" Uma série de coisas é dividida em 12, como o ano, que tem 12 meses, ou o dia, com duas vezes 12 horas. Já o 13 é mais difícil de ser encontrado. Na Alemanha, diz-se "Es schlägt dreizehn" ("Estão batendo as 13") quando acontece algo de surpresa ou que incomoda. A expressão foi o título de uma comédia austríaca de 1950 (foto).

Treze motivos culturais para temer a sexta-feira 13 Apollo 13 Ao se falar do número 13, não se pode esquecer a missão Apollo 13. Quando o foguete se encontrava no espaço, em 13 de abril de 1970, explodiu um dos tanques de oxigênio, mas mesmo assim a tripulação conseguiu retornar à Terra. Na foto, Tom Hanks no filme "Apollo 13", de 1995.

Treze motivos culturais para temer a sexta-feira 13 13º andar Nos EUA, o 13º andar dá medo. Muitas vezes a enumeração pula de 12 para 14 ou existe um "M", que é a 13ª letra do alfabeto inglês. Em muitas histórias da cultura pop, esse andar reserva algo misterioso. Como numa história do Super-Homem de 1975, em que turistas extraterrestres são teletransportados para a Terra através de um 13º andar secreto.

Treze motivos culturais para temer a sexta-feira 13 "Sexta-feira 13" nos cinemas Os fãs dos filmes de terror não esquecem da série "Sexta-feira 13", iniciada em 1980 e protagonizada por assassino que se esconde atrás de uma máscara de hóquei. A 12ª parte está sendo filmada, e seu lançamento é adiado de uma sexta-feira 13 para outra. A próxima chance pode ser em 13 de outubro de 2017.

Treze motivos culturais para temer a sexta-feira 13 Schoenberg, dodecafonia e triscaidecafobia Arnold Schoenberg, compositor e criador do dodecafonismo (método de composição baseado nos 12 sons da escala cromática), sofria de triscaidecafobia, estando seguro de que morreria num ano cheio de números 13. De fato, como se para desafiar os céticos, seu dia foi 13 de julho de 1951, uma sexta-feira, dois meses antes de completar 77 anos (7 + 6 = 13).

Treze motivos culturais para temer a sexta-feira 13 Sholem Aleichem O principal escritor e dramaturgo iídiche é conhecido sobretudo pelo conto "Tevye e suas filhas", transformado no musical "Um violinista no telhado". Assim como Schoenberg, Sholem Aleichem também tinha um profundo medo do 13, transformando as páginas 13 de seus manuscritos em 12a. Ele morreu de tuberculose em 13 de maio de 1916 – um sábado. Autoria: Elizabeth Grenier (rw)



