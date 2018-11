As principais notícias do dia 13/11/18

Paisagens alemãs que inspiraram quadros

Rochedos da Suíça Saxônica

Já no século 18 os pintores descobriram as pitorescas formações rochosas do Parque Nacional da Suíça Saxônica, perto de Dresden. Eles imortalizaram em suas obras as formas bizarras das pedras e as gargantas profundas. A eles se seguiram outros artistas europeus, que consagraram o local como fonte de inspiração.