As principais notícias do dia 13/08/2020

Dez abreviaturas alemãs criativas

FKK

Pessoas que viajam à Alemanha pela primeira vez ficam impressionadas com a forma descontraída e tipicamente alemã de lidar com a nudez. "Freikörperkultur" (literalmente cultura do corpo livre), ou naturismo, tem longa tradição no país. O movimento tornou popular a prática de ficar nu na natureza – longe de qualquer conotação sexual. Praias de nudismo são indicadas com placas em que se lê "FKK".