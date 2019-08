As principais notícias do dia 13/08/2019

BRASIL

Como o processo penal brasileiro favoreceu o escândalo Moro-Dallagnol

No modelo brasileiro, juiz que atua na fase de investigação é o mesmo que dá a sentença. Em países europeus, regra é um magistrado diferente em cada fase para garantir imparcialidade. Leia mais

Conselho Nacional do Ministério Público reabre investigação contra Deltan

Órgão decide apurar se coordenador da Lava Jato em Curitiba violou regras funcionais com base em mensagens enviadas pelo procurador no aplicativo Telegram e divulgadas pelo site The Intercept Brasil. Leia mais

Em Brasília, mulheres indígenas fazem protesto inédito

Primeira Marcha das Mulheres Indígenas reúne cerca de 2 mil participantes em série de manifestações contra governo Bolsonaro, invasão de terras e situação da saúde. "Estamos unidas e não vamos nos calar", diz liderança. Leia mais

Ativistas jogam tinta na embaixada do Brasil em Londres

Grupo Extinction Rebellion picha fachada da representação brasileira na capital britânica, em protesto contra as políticas ambientais de Bolsonaro e em defesa do clima e dos indígenas. Manifestantes são detidos no local. Leia mais

MEIO AMBIENTE

Opinião: Proibir sacolas plásticas é um pequeno passo em tempos duros

A ministra alemã do Meio Ambiente anunciou a intenção de banir sacolas plásticas. Isso é ótimo, mas é preciso lembrar que a política ambiental e climática tem desafios ainda maiores pela frente, opina Jens Thurau. Leia mais

População de animais em florestas caiu pela metade desde 1970

Estudo da WWF aponta que a quantidade de vertebrados diminuiu 53% em pouco mais de quatro décadas nas principais florestas do mundo. Segundo a ONG, situação é particularmente crítica na Amazônia devido ao desmatamento. Leia mais

EUA enfraquecem lei de proteção a espécies ameaçadas

Governo prepara mudanças na regra sobre bichos em risco de extinção, tornando mais difícil incluir animal na lista. Objetivo é reduzir encargos burocráticos, enquanto críticos alertam para ameaças a espécies protegidas.Leia mais

MUNDO

Opositor argentino chama Bolsonaro de racista e misógino

Favorito para as eleições presidenciais de outubro, Alberto Fernández rebate críticas do presidente brasileiro, tachando-o de violento e defensor da tortura. "Comemoro enormemente que ele fale mal de mim", afirma. Leia mais

Trump diz que China está deslocando tropas para fronteira com Hong Kong

Presidente dos EUA afirma que recebeu informe sobre movimentos de militares, e mídia chinesa divulga imagens de blindados na divisa. Manifestantes e policiais entram em confronto em novo dia de protestos pró-democracia. Leia mais

CULTURA

Alfred Hitchcock: para o cinema "assim como Bach para a música"

Cineasta britânico nasceu há 120 anos, mas seus filmes não envelhecem. Dos aspectos visuais aos psicológicos, três especialistas explicam por que Hitchcock se tornou um clássico. Leia mais

SAÚDE

Vacina contra clamídia é testada na Dinamarca

Pesquisadores dinamarqueses testam pela primeira vez em humanos imunização contra a clamídia, a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo. Resultados preliminares são promissores. Leia mais

ESPORTE

Coluna Halbzeit: A fala racista do presidente do Schalke e o poder do vil metal

Após o bilionário Clemens Tönnies insultar africanos, fica-se com a impressão de que, para a elite, o discurso da dignidade humana é para boi dormir, especialmente quando um de seus integrantes é acusado de racismo. Leia mais

