As principais notícias do dia 13/05/2020

Heliópolis em tempos de coronavírus

Central Única das Favelas

A atual da sede da Central Única de Favelas (Cufa) em Heliópolis foi inaugurada em 2011. A ONG, presente em todos os estados do país, auxilia 250 favelas no estado de São Paulo com cestas básicas, além de encabeçar vários projetos sociais. Fundada no fim da década de 1990 no Rio de Janeiro pelo rapper MV Bill, a Cufa organiza atividades nas áreas da educação, lazer, esportes, cultura e cidadania