As principais notícias do dia 13/03/2020

Bolsonaro diz que testou negativo para o coronavírus

Presidente desmente notícias de que estaria infectado. Chefe da Secom foi diagnosticado com a doença na véspera após viagem aos EUA ao lado do mandatário. Leia mais

Assim Taiwan conseguiu conter o surto de coronavírus

Mesmo ficando ao lado da China, ilha tem menos de 50 casos de covid-19. Especialistas dizem que ação rápida e efetiva do governo e cooperação da população ajudaram a conter novo coronavírus. Leia mais

Como o coronavírus paralisou a Itália

Para conter avanço da covid-19, comércio foi obrigado a fechar as portas, com exceção de farmácias, supermercados e postos de combustível. Linhas de produção e de abastecimento foram interrompidas. Leia mais

Europa é novo epicentro da pandemia de coronavírus, diz OMS

Continente europeu registra mais casos diariamente do que a China reportava no auge do surto. Em novo alerta, Organização Mundial da Saúde diz que ainda não é possível prever como epidemia se desenvolverá. Leia mais

Trump declara emergência nacional devido ao coronavírus

Medida permite a liberação de 50 bilhões de dólares para o combate à doença covid-19, que já deixou mais de 40 mortos nos EUA. Após minimizar a crise, presidente americano reconhece gravidade da situação. Leia mais

Opinião: Covid-19 desmascara discurso de Trump

Proibição do ingresso de europeus nos EUA é só um exemplo da forma caótica como governo americano lida com pandemia do coronavírus. Em vez de tranquilizar a nação, presidente espalha incertezas, opina Christina Bergmann. Leia mais

Um ano após massacre, medo ainda paira sobre alunos de escola em Suzano

Em 13 de março de 2019, dois jovens encapuzados mataram sete pessoas na escola Raul Brasil. Instalados em prédio provisório, estudantes falam sobre o trauma sofrido e o temor de que a tragédia se repita. Leia mais

Estudo liga falta de saneamento básico a efeitos do zika

Pesquisa conduzida por cientistas brasileiros aponta correlação entre toxina produzida por bactérias encontradas em caminhões-pipa e reservatórios e alta incidência de bebês com microcefalia no Nordeste. Leia mais

A evolução da pandemia de coronavírus Tudo começou em Wuhan Em 31/12/2019, a China notificou a Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre uma misteriosa pneumonia em Wuhan, de cerca de 11 milhões de habitantes. Especialistas de todo o mundo começaram a tentar identificar o agente causador. Supõe-se que ele tenha se originado num mercado de frutos do mar na cidade, que logo foi fechado. Inicialmente foi comunicado que havia cerca de 40 pessoas infectadas.

A evolução da pandemia de coronavírus Nova cepa de coronavírus Pesquisadores descartaram ser o vírus Sars, da doença respiratória originada na China em 2002 que matou quase 800 pessoas. Em 7 de janeiro, cientistas chineses identificaram um novo vírus, da cepa do coronavírus, causadores de Sars e do resfriado comum. Batizado provisoriamente 2019-nCoV e depois denominado Sars-Cov-2, ele causa febre, tosse, dificuldade respiratória e pode evoluir para pneumonia.

A evolução da pandemia de coronavírus Primeira morte na China Em 11 de janeiro de 2020, a China anunciou a primeira morte causada pelo novo coronavírus. Um homem de 61 anos, que havia feito compras no mercado de frutos do mar de Wuhan, morreu de complicações por causa de uma pneumonia.

A evolução da pandemia de coronavírus Vírus atinge países vizinhos Nos dias seguintes, países como Tailândia e Japão começaram a relatar casos de infecções em pessoas que haviam visitado o mesmo mercado de Wuhan. Na cidade chinesa, é confirmada a segunda morte. Até 20 de janeiro, três pessoas morreram na China e mais de 200 estavam infectadas.

A evolução da pandemia de coronavírus Transmissão entre humanos Pesquisadores se concentraram em descobrir como o agente é transmitido. Os coronavírus são zoonóticos, ou seja, podem ser passados de animais para pessoas. Alguns coronavírus podem ser transmitidos por tosse e espirros. Aeroportos em todo mundo passaram a controlar passageiros vindos da China. Em 20 de janeiro, foi confirmado que o vírus pode ser transmitido diretamente entre pessoas.

A evolução da pandemia de coronavírus Milhões sob quarentena Em 23 de janeiro, Wuhan foi colocada sob quarentena, na tentativa de limitar a propagação do vírus. O transporte coletivo foi suspenso, e trabalhadores começaram a construir um novo hospital para tratar pacientes infectados, que totalizavam mais de 830 em 24 de janeiro. O número de mortos subira para 26. O isolamento foi estendido para 13 outras cidades, afetando pelo menos 36 milhões de pessoas.

A evolução da pandemia de coronavírus Emergência global? Cada vez mais casos são confirmados fora da China, incluindo Coreia do Sul, Estados Unidos, Nepal, Tailândia, Hong Kong, Cingapura, Malásia e Taiwan. Enquanto aumentava o número de infecções, a Organização Mundial da Saúde determinou, em 23 de janeiro, ser "muito cedo" para declarar uma emergência global de saúde pública.

A evolução da pandemia de coronavírus O coronavírus chega à Europa Em 24 de janeiro, as autoridades da França confirmaram três casos do novo coronavírus dentro de suas fronteiras, marcando a chegada da doença na Europa. Horas depois, a Austrália confirmaria que quatro pessoas foram infectadas.

A evolução da pandemia de coronavírus Cancelamento das festas As festividades do Ano Novo Lunar na China começaram em 25 de janeiro. Para conter o surto, as autoridades cancelaram muitos eventos, já que milhões de chineses viajam e participam das celebrações públicas. O número de mortos subiu para 41, com mais de 1.300 infectados em todo o mundo – especialmente na China. Os cientistas esperam ter as primeiras vacinas contra o coronavírus em três meses.

A evolução da pandemia de coronavírus Primeiro caso na Alemanha Em 27 de janeiro, a Alemanha afirmou que pensa em retirar cidadãos alemães de Wuhan. Neste dia, o primeiro caso foi detectado no país europeu. Pesquisadores alemães em Marburg fazem parte de esforços internacionais para trabalhar em uma possível vacina contra o coronavírus. Em 28 de janeiro, o número de mortos ultrapassou 100 em todo o mundo, e o de infectados chegou a quase 4,5 mil.

A evolução da pandemia de coronavírus Férias prolongadas na China No fim de janeiro, 17 cidades chinesas – mais de 50 milhões de pessoas –, estavam isoladas. Os feriados do Ano Novo Lunar foram prolongados por três dias para limitar o fluxo de pessoas. O Camboja confirmou seu primeiro caso, a Mongólia fechou a fronteira com a China para carros, e a Rússia suspendeu as operações de turismo na China. O coronavírus trará um impacto bilionário à economia global.

A evolução da pandemia de coronavírus Primeira morte fora da China Autoridades das Filipinas informaram no dia 2 de fevereiro de 2020 que um homem de 44 anos morreu no país vítima do coronavírus, marcando assim a primeira morte relacionada à doença fora da China. O paciente era da cidade chinesa de Wuhan e havia sido internado num hospital em Manila em 25 de janeiro. Posteriormente, Japão, França, Hong Kong e Taiwan também confirmaram mortes.

A evolução da pandemia de coronavírus Número de mortes supera a do Sars Em 9 de fevereiro de 2020, a China informou que o número de mortos por Covid-19 havia chegado a 811, ultrapassando as 774 vítimas do surto de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars), também causada por um coronavírus, entre 2002 e 2003.

A evolução da pandemia de coronavírus Repatriações ao Brasil Também em 9 de fevereiro chegaram ao Brasil 34 brasileiros e familiares repatriados da China em decorrência do coronavírus. Dois aviões da Força Aérea Brasileira pousaram na base aérea de Anápolis, em Goiás, onde os passageiros cumpriram quarentena. Uma equipe de apoio com 24 membros, incluindo médicos, diplomatas, jornalistas e tripulação, também estava a bordo.

A evolução da pandemia de coronavírus Primeiro caso na África O coronavírus chegou à África em meados de fevereiro. No dia 14, o Ministério da Saúde do Egito anunciou a primeira ocorrência de um paciente infectado por Sars-Cov-2 no país e também no continente africano. Dias mais tarde, em 25 de fevereiro, a Argélia confirmou seu primeiro caso, um italiano que chegou ao país no dia 17, sendo assim a segunda ocorrência na África.

A evolução da pandemia de coronavírus Casos passam de 70 mil na China Os casos de infecção pela doença Covid-19, causada pelo vírus Sars-Cov-2, superaram a marca dos 70 mil na China continental em 17 de fevereiro de 2020. O número de mortos pela doença chegou a 1.770. Fora da China continental, os casos passam de 500, e o número de mortes confirmadas chega a cinco.

A evolução da pandemia de coronavírus Desembarque do Diamond Princess As cerca de 3,7 mil pessoas a bordo do navio de cruzeiro Diamond Princess começaram a desembarcar em Yokohama, no Japão, em 19 de fevereiro, após mais de duas semanas em isolamento devido ao surto de coronavírus. À época, a embarcação concentrava o maior número de infecções fora da China, com mais de 600 casos.

A evolução da pandemia de coronavírus Carnaval de Veneza acaba mais cedo Onze cidades foram isoladas em 23 de fevereiro devido à disseminação rápida do vírus no norte italiano. Comércio e repartições públicas foram fechadas nas regiões de Lombardia e Vêneto. Itália se torna o primeiro país fora da Ásia a isolar populações inteiras, e é também a nação europeia com mais casos de Covid-19. Diante disso, o tradicional Carnaval de Veneza foi encerrado antes do previsto.

A evolução da pandemia de coronavírus Corrida por mantimentos na Itália Autoridades da Itália afirmaram em 25 de fevereiro que os casos de coronavírus no país cresceram 45% em um dia, contabilizando 12 mortos e 322 infectados, cem a mais que no dia anterior. Italianos correm aos mercados, e produtos começam a faltar nas prateleiras. Áustria, Croácia e Suíça confirmam seus primeiros casos de Covid-19.

A evolução da pandemia de coronavírus Vírus chega ao Brasil Até 26 de fevereiro, o novo coronavírus havia se espalhado para mais de 40 países e territórios, matado mais de 2.700 pessoas e infectado mais de 80 mil, das quais cerca de 30 mil se recuperaram. Na mesma data, o governo brasileiro confirmou o primeiro caso no país: um homem de 61 anos que viajou à Itália a trabalho.

A evolução da pandemia de coronavírus "Risco muito baixo nos EUA" Também em 26 de fevereiro, o presidente dos EUA, Donald Trump, minimizou a ameaça do coronavírus, na tentativa de acalmar o mercado financeiro. O governante disse que o risco de uma epidemia em seu país era "muito baixo" e que os EUA estão "muito prontos" para lidar com a ameaça. Ele também afirmou que o número de casos diagnosticados em solo americano poderá cair para zero nos dias seguintes.

A evolução da pandemia de coronavírus Nível máximo de alerta A Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou em 28 de fevereiro o alerta de risco do coronavírus de "alto" para "muito alto", diante do aumento de infecções e de países afetados. Até essa data, a doença já atingia mais de 50 nações. Casos suspeitos no Brasil subiram de 132 para 182. A Alemanha cancelou a tradicional feira ITB, importante encontro do setor de turismo internacional.

A evolução da pandemia de coronavírus Surto diminui poluição na China Imagens de satélite publicadas pela Nasa mostraram declínio nos níveis de dióxido de nitrogênio na China. A agência espacial americana informou em 1° de março que isso se deve "pelo menos em parte" à desaceleração econômica causada pelo surto de coronavírus. Dados divulgados no mesmo dia registravam 3 mil mortos e mais de 88 mil infectados em mais de 60 países.

A evolução da pandemia de coronavírus Repercussão na economia global A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) reduziu em 2 de março a previsão de avanço da economia para 2,4%, nível mais baixo desde 2009, mas disse que o índice pode ser de apenas 1,5% se o surto não for controlado. A Organização Mundial do Comércio (OMC) anunciou que espera impacto "substancial" na economia mundial, em meio a quedas severas nas bolsas ocidentais.

A evolução da pandemia de coronavírus Sem aperto de mão O receio de infecção pelo coronavírus causou uma situação inusitada em Berlim. Pouco antes de um encontro de trabalho no dia 4 de março, Horst Seehofer, ministro alemão do Interior, recusou um aperto de mão da chanceler federal alemã, Angela Merkel. A chefe de governo levou na esportiva e aprovou o comportamento do ministro. "Está mesmo certo", disse, ao sentar-se à mesa de reunião.

A evolução da pandemia de coronavírus Salas de aula vazias O governo da Itália ordenou em 4 de março o fechamento das escolas e universidades em todo o seu território, como medida de prevenção diante do avanço do coronavírus Sars-Cov-2. O surto da doença covid-19 no país era o mais letal fora da China naquela data, quando a Itália registrava 107 mortes pela doença.

A evolução da pandemia de coronavírus Mais de 100 mil infectados O número de casos de infecção pelo coronavírus Sars-Cov-2 em todo o mundo ultrapassou a marca dos 100 mil em 6 de março, enquanto o total de mortes superava 3,4 mil. A doença covid-19 era registrada em mais de 90 países. No Brasil, os contágios confirmados aumentaram de 8 para 13 em um período de 24 horas. Na Itália, eram contadas quase 200 mortes.

A evolução da pandemia de coronavírus Hotel em quarentena desaba na China Um hotel com cerca de 70 pessoas em quarentena devido ao coronavírus desabou em 7 de março em Quanzhou, no sudeste da China, matando 29 pessoas. O número de contágios confirmados chegou a 14 no Brasil, com 768 casos suspeitos. Na noite anterior, o presidente Jair Bolsonaro garantiu, em pronunciamento em rede nacional, que, ainda que a crise da doença possa se agravar, "não há motivo para pânico".

A evolução da pandemia de coronavírus Itália impõe quarentena em todo o território O governo em Roma determinou em 9 de março restrições ao deslocamento de todos os seus 60 milhões de cidadãos e proibiu aglomerações públicas para tentar conter o coronavírus. Habitantes só podem deixar a área em que vivem com justificativa. No mesmo dia, a Alemanha registrou 1.112 infecções e as duas primeiras mortes por covid-19 no país.

A evolução da pandemia de coronavírus OMS declara pandemia A Organização Mundial da Saúde (OMS) considerou em 11 de março que a disseminação de covid-19 pode ser caracterizada como pandemia, observando que o número de casos fora da China se multiplicou por 13 e o de países afetados triplicou em apenas duas semanas. "Pandemia" designa a difusão de uma enfermidade por vários países ou continentes.

A evolução da pandemia de coronavírus Trump suspende viagens de europeus aos EUA O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na noite de 11 de março a suspensão de todas as viagens de cidadãos não americanos vindos de 26 nações da Europa para o país, para evitar a propagação do coronavírus. A medida valerá por pelo menos 30 dias. Os EUA já registravam mais de 1,2 mil casos de coronavírus e pelo menos 36 mortes. Autoria: Cristina Burack, Elliot Douglas



