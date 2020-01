As principais notícias do dia 13/01/2020

A história da Catedral de Notre-Dame

Ação do tempo

Já em 2013, no 850º aniversário da Notre-Dame, tornou-se evidente que as estruturas do prédio de 128 metros de comprimento e 33 metros de altura estavam corroídas pela ação do tempo e pela poluição do ar. As torres laterais tiveram inclusive de ser apoiadas. Foram estimados 100 milhões de euros para a reforma.