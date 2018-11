As principais notícias do dia 12/11/18

Castelos e palácios da Alemanha

Augustusburg

O palácio Augustusburg de Brühl, erguido no século 18, é considerado uma obra-prima do rococó. Residência do príncipe eleitor e do arcebispo de Colônia, serviu de modelo para várias outras construções do gênero. A partir de 1949, foi casa de hóspedes do governo alemão durante décadas. Ele é Patrimônio Mundial da Unesco desde 1984, juntamente com o vizinho palácio Falkenlust e os jardins de Brühl.