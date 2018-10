As principais notícias do dia 12/10/18

Clima de alto risco na economia mundial

Brexit duro

O tempo passa e ainda não há um plano consensual para a saída do Reino Unido da União Europeia, em 29 de março de 2019. Sem um acordo de livre comércio, só as empresas alemãs teriam que pagar mais de 3 bilhões de euros ao ano em tarifas alfandegárias. Os controles de fronteira ameaçam a produção "just in time". Montadoras como a Nissan, a Toyota e a BMW podem fechar suas unidades no Reino Unido.