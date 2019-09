As principais notícias do dia 12/09/2019

Animais, plantas e instituições levam o nome Humboldt

Pico Humboldt, na Venezuela

Também em Caracas, na Venezuela, há uma Universidade Alejandro de Humboldt, uma escola particular fundada em 1997. O país foi a primeira parada, em 1799, na viagem de Humboldt pelas colônias hispano-americanas. Hoje, o segundo pico mais alto da Venezuela leva seu nome. Ele fica no noroeste do país, perto do Pico Bolívar, que é o mais alto.