As principais notícias do dia 12/09/18

Os burgos mais charmosos da Alemanha

Castelo de Cochem

É o maior castelo construído em uma colina ao longo do Rio Mosela, além de ser um marco importante para a cidade de Cochem. Acredita-se que o local foi construído por volta do ano 1100 e destruído no século 17. O empresário de Berlim Louis Ravené comprou o castelo por 300 marcos de ouro e o reconstruiu no estilo gótico em 1877, seguindo as noções românticas de um castelo de cavaleiros.