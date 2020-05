As principais notícias do dia 12/05/2020

As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus:

Wuhan planeja testar toda a população após novos casos de covid-19

Espanha decreta quarentena de 14 dias para quem vem do exterior

Instituto alemão espera taxa de infecção constante

Matadouro na Alemanha tem mais de 400 funcionários infectados

BRASIL

Serviços têm queda recorde em março, em prenúncio de abril dramático

Responsável por dois terços do PIB brasileiro, setor já mostra efeitos da pandemia sobre a economia e tem pior retração desde o início da série histórica do IBGE. Leia mais

Os principais pontos dos depoimentos de Ramagem e Valeixo

Nome do presidente para liderar PF, Ramagem minimiza amizade com família Bolsonaro. Valeixo afirma que presidente queria alguém com "maior afinidade" na chefia da corporação, mas evita falar em interferência política. Leia mais

Como pesquisadores brasileiros usam modelos matemáticos contra a covid-19

Em universidades do país, matemáticos, físicos e cientistas da computação buscam compreender a disseminação do coronavírus no Brasil. O objetivo é ajudar gestores públicos a tomar decisões sobre políticas de isolamento. Leia mais

ALEMANHA

Alemanha começa a reabrir academias

Reabertura de estabelecimentos esportivos em alguns estados ocorre após país frear avanço da pandemia. No entanto, funcionamento está condicionado a regras rígidas de segurança e limitações de tipos de exercício físico. Leia mais

Coluna Halbzeit: Bundesliga força a barra para um recomeço com incertezas

Liga alemã lutou com unhas e dentes pela volta aos gramados, deixando a saúde de jogadores em segundo plano. Caso temporada chegue ao fim, ficará o gosto amargo de um resultado provavelmente distorcido pelo coronavírus. Leia mais

CULTURA

O "pensamento sem corrimão" de Hannah Arendt

Em tempos de fake news e histerias de massa nas redes sociais, exposição em Berlim propõe a desobediência da filósofa teuto-alemã, uma das maiores pensadoras do século 20, como antídoto. Leia mais

