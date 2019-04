As principais notícias do dia 12/04/2019

MUNDO

O jogo de interesses entre Assange e o Equador

Presidente do país sul-americano tenta pontuar internacionalmente ao retirar asilo diplomático do criador do Wikileaks. Útil ao governo anterior, australiano virou um estorvo para o atual chefe de Estado. Leia mais

Opinião: Prisão de Assange fere a liberdade de imprensa

Medida é uma afronta ao Estado de Direito e um ataque frontal à liberdade dos jornalistas de publicarem verdades incômodas sobre organismos que preferem operar em segredo, opina o jornalista da DW Matthias von Hein. Leia mais

Caso Assange testa limites da liberdade de imprensa nos EUA

Ao indiciar fundador do Wikileaks, governo americano o acusa de ajudar a roubar segredos de Estado, e não de divulgá-los. Isso evita um confronto com o livre exercício do jornalismo. Mas juristas dizem que linha é tênue. Leia mais

Reino Unido tem agora o Partido do Brexit

Em meio a impasse sobre saída da UE, líder eurocético anuncia a criação de nova legenda. Britânicos estão diante de situação embaraçosa de ter que votar em eleições de um bloco do qual não farão mais parte. Leia mais

Cubanos temem volta de fase similar ao fim da URSS

Com a crise na Venezuela, o ex-presidente Raúl Castro já alertou os cubanos a se prepararem para o pior. O medo é que de que o país possa enfrentar um período similar ao que sucedeu a queda da União Soviética. Leia mais

Manifestantes desafiam toque de recolher e mantêm protestos no Sudão

Insatisfeitos com criação de conselho militar após derrubada de Bashir, sudaneses pedem transição rápida para governo civil. Militares negam extradição do presidente deposto, acusado de crimes de guerra pelo TPI. Leia mais

ALEMANHA

Catedral de Colônia usa aves de rapina para afastar pombos

Acidez de fezes de pombos coloca em risco construção histórica ao acelerar deterioração da fachada. Leia mais

BRASIL

Bolsonaro admite intervenção nos preços da Petrobras

"Não sou economista, já falei", diz presidente, que reconhece ter pressionado estatal a não reajustar diesel em 5,7% por temor de uma nova greve de caminhoneiros. Ações da Petrobras operam em queda após interferência. Leia mais

Homenagem a Bolsonaro preocupa "profundamente" museu nos EUA

Museu de História Natural de Nova York diz avaliar o que fazer após saber que Câmara de Comércio Brasil-EUA pretende homenagear presidente na sede da instituição. Ambientalistas pedem que evento seja cancelado. Leia mais

Conflitos no campo afetaram um milhão de brasileiros em 2018

Comissão Pastoral da Terra aponta aumento de disputas envolvendo questões como terra e água. Região Norte é a mais afetada. Mineradoras estão ligadas à metade dos conflitos relacionados a recursos hídricos. Leia mais

Um terço dos brasileiros desconhece crise na Venezuela

Pesquisa Datafolha aponta que, entre os que dizem conhecer a situação do país vizinho, 54% são contra envolvimento do Brasil numa intervenção militar para derrubar o regime de Nicolás Maduro. Leia mais

Desabamento de prédios deixa ao menos três mortos no Rio

Edifícios residenciais ficavam na comunidade de Muzema, controlada por milícias e que foi fortemente castigada por temporal nesta semana. Segundo a prefeitura, construções eram irregulares e haviam sido interditadas. Leia mais

Choro após a fuga: a foto do ano Foto do ano: a menina chorando de Honduras Yanela está chorando. A menina de Honduras e sua mãe, Sandra Sánchez, são detidas por guardas fronteiriços no Texas. Sandra relatou ao fotógrafo John Moore que caminhou por meses pela América Central para pedir asilo nos EUA. Após a publicação desta imagem, autoridades americanas asseguraram que Sandra e Yanela não estavam separadas – como ocorreu com muitas famílias em solo americano.

Choro após a fuga: a foto do ano História do ano: a caravana Para a série de fotografias "A Caravana de Migrantes", o fotógrafo holandês Pieter ten Hoopen tirou várias milhares de imagens de migrantes na América Central em uma espécie de marcha em direção à costa dos Estados Unidos. Suas fotografias e todas as outras obras premiadas sob o tema podem ser vistas no âmbito de uma exposição que será mostrada em vários países.

Choro após a fuga: a foto do ano Cotidiano: quando a menina se torna mulher A fotógrafa Diana Markosian tirou esta imagem em 6 de agosto de 2018, em Cuba, durante uma festa "Quinceañera". Ela mostra a celebração do 15º aniversário de Pura, enquanto é conduzida por um distrito de Havana em carro aberto e num vestido cor de rosa. O tradicional ritual marca a transição na vida de uma garota ao status de mulher. Ela já pode casar, caso queira.

Choro após a fuga: a foto do ano Meio ambiente: "Akashinga" no Zimbábue Armada, camuflada e orgulhosa: Petronella Chigumbura, de 30 anos, vigia a reserva natural de Phundudu no Zimbábue. Ela pertence às "Akashinga", que pode ser traduzido como "corajosas" ou "valentes". As tropas treinadas por militares são compostas exclusivamente por mulheres, que tentam impedir a caça furtiva e proteger a vida animal. A imagem foi tirada pelo sul-africano Brent Stirton.

Choro após a fuga: a foto do ano Noticiário: o desaparecimento de Khashoggi O premiado australiano Chris McGrath estava em frente ao consulado da Arábia Saudita na metrópole turca de Istambul, em 15 de outubro de 2018. Apenas duas semanas antes, o jornalista Jamal Khashoggi havia desaparecido no local. O homem de terno na imagem tenta controlar equipes de cinegrafistas e repórteres que querem registrar os investigadores árabes. Hoje sabemos: Khashoggi foi assassinado.

Choro após a fuga: a foto do ano Fotos de observação: meninas em uniforme A fotógrafa americana Sarah Blessner foi homenageada por seu trabalho na categoria "Projetos de Longo Prazo". A imagem mostra jovens mulheres russas na cidade de Dmitrov dando gargalhadas antes de sua apresentação numa competição de ordem unida. Durante anos, Blessner retratou jovens russos e americanos que cresceram uniformizados. Nem todas as imagens da série são tão descontraídas quanto esta.

Choro após a fuga: a foto do ano Natureza: falcão fêmea e seus filhotes Para esta imagem de uma série premiada na categoria "Natureza", o fotógrafo Brent Stirton viajou para a Mongólia, onde pacientemente observou estes falcãos-sacre. Esta espécie é uma das aves de rapina mais ameaçadas no mundo. Eles criam seus filhotes em paredes de rocha ou em galhos no chão. Stirton também documentou a importância da caça aos falcões nos países árabes.

Choro após a fuga: a foto do ano Esporte: boxe em Uganda Os jovens que frequentam o clube de boxe Rhino, na favela de Katanga, vivem em extrema pobreza. Aqueles que exercem este esporte na África esperam poder escapar da miséria. De forma simbólica, um sinal de dólar está desenhado no saco de pancadas, no qual Moreen Ajambo, de 30 anos, desfere golpes. Por esta imagem, o fotógrafo norueguês John T. Pedersen foi premiado na categoria "Esporte".

Choro após a fuga: a foto do ano Retrospectiva de 2018: a crise na Venezuela Para recordação, a fotografia vencedora no ano passado foi esta tirada em 2017 durante as batalhas de rua em Caracas. O fotógrafo Ronaldo Schemidt registrou a explosão de um tanque de gasolina de uma motoneta próximo a este jovem manifestante. Como tantos outros na Venezuela, o jovem mascarado se voltou contra as políticas do governo de Nicolás Maduro. Ele sobreviveu às chamas. Autoria: Marko Langer



