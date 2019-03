As principais notícias do dia 12/03/2019

As dez ciclovias mais belas da Europa

10º lugar: Ciclovia do Drava

Do Tirol do Sul, no norte da Itália, à Eslovênia, a rota de 366 quilômetros vai da nascente do rio Drava, nas Dolomitas, a Maribor, a segunda maior cidade eslovena. A maior parte do caminho corre paralelamente ao rio. Nos próximos anos, a ciclovia deve ser ampliada até a Croácia, chegando à foz do Drava, no rio Danúbio.