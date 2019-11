As principais notícias do dia 11/11/2019

AMÉRICA LATINA

Cinco pontos para entender a crise na Bolívia

Autoridades bolivianas estão sob pressão para organizar novas eleições após Evo Morales renunciar à presidência, em meio a protestos e acusações de fraude eleitoral. Veja as principais questões sobre o tema. Leia mais

Opinião: Foi-se o tempo de Evo Morales

Líder boliviano sacudiu o país ao convocar novas eleições. O anúncio, porém, chegou com pelo menos dez dias de atraso. Agora, as ruas celebram a sua renúncia, opina Johan Ramírez. Leia mais

Governo do Chile anuncia processo para nova Constituição

Medida inclui formação de Constituinte "com ampla participação cidadã" e plebiscito. Carta Magna atual é herança da ditadura militar de Pinochet, e sua reforma estava entre as principais demandas dos protestos no país. Leia mais

BRASIL

Como fica o cenário político após a soltura de Lula?

Em seu primeiro discurso após deixar a prisão, o ex-presidente ataca o atual governo e avisa: "Estou de volta!". Mas o que o retorno do petista aos palanques políticos significa para a política brasileira? Leia mais

Dois terços dos brasileiros acreditam em informações falsas sobre vacinação

Estudo aponta que as "fake news" propagadas nas redes sociais estão afetando a saúde pública no país. Pesquisa aponta que quase metade das informações incorretas tem origem em sites dos Estados Unidos. Leia mais

MUNDO

Pobreza na aposentadoria: como os pensionistas alemães se viram

O governo da Alemanha se empenha em finalizar seu plano para incremento das pensões de baixos-assalariados. No momento, quase 10% dos ex-trabalhadores recorrem à previdência social – que só dá para garantir o básico. Leia mais

Turquia repatria jihadistas estrangeiros do "Estado Islâmico"

Ancara deporta alemão, dinamarquês e americano que lutaram com grupo terrorista. Turquia pretende deportar até 1.300 prisioneiros. Países europeus revogaram cidadanias para tentar evitar retorno de terroristas. Leia mais

Polônia acusa Netflix de cometer erro histórico em série sobre HolocaustoPrimeiro-ministro polonês critica imprecisões em mapas históricos mostrados na série documental "The Devil Next Door", que conta a história do ucraniano John Demjanjuk, acusado de crimes de guerra durante regime nazista. Leia mais

