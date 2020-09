As principais notícias do dia 11/09/2020

BRASIL

Ministro do STF determina que Bolsonaro deponha pessoalmente

Celso de Mello nega pedido para que o presidente prestasse depoimento por escrito no inquérito que apura acusações de interferência na PF feitas por Moro. Decano argumenta que benefício não contempla investigados. Leia mais

Alta dos alimentos deve agravar insegurança alimentar no Brasil

Aliado ao fim do auxílio emergencial, aumento dos preços pode fazer com que Brasil volte ao Mapa da Fome. Provocada pela alta do dólar e da demanda, inflação dos alimentos deve continuar pelos próximos meses. Leia mais

Desmatamento na Amazônia chegou a 1.359 km2 em agosto

Dados do Inpe mostram queda na devastação da floresta em relação ao mesmo mês de 2019. Apesar da diminuição, destruição foi a segunda maior registrada nos últimos cinco anos. Leia mais

MUNDO

França bate seu recorde de casos de covid em 24 horas

País europeu tem quase 10 mil novas infecções, número mais alto registrado em um dia desde início da pandemia. Hospitalizações também voltam a crescer, e governo discute endurecimento das medidas de contenção. Leia mais

Aos 60 anos, Opep enfrenta a virada energética global

Seis décadas após criação, cartel de produtores de petróleo é uma sombra de seu passado de glórias, enfraquecido por lutas internas, pela ascensão dos EUA como grande exportador e a busca por fontes renováveis. Leia mais

Polícia russa quer interrogar Navalny na Alemanha

Moscou diz que pedirá autorização às autoridades alemãs para enviar agentes russos a Berlim, onde líder oposicionista está internado após envenenamento. Objetivo é que eles acompanhem investigadores alemães no caso. Leia mais

Opinião: Estratégia de Boris Johnson para Brexit é o caos

O que o premiê britânico pretende com sua investida contra o tratado de saída da UE? Só um toque de maluquice pode explicar um comportamento tão inescrupuloso, opina Barbara Wesel. Leia mais

ALEMANHA

Cidades alemãs querem acolher refugiados de Moria

Prefeitos de dez cidades pedem ao governo Merkel que permita entrada de migrantes desabrigados após incêndios em campo na Grécia. Ministro do Interior diz que país receberá apenas 150 menores desacompanhados. Leia mais

Após restrições, prostitutas na Alemanha preparam volta ao trabalho

Se houvesse uma lista dos maiores perdedores na crise de coronavírus na Alemanha, as prostitutas estariam entre eles. Agora, após seis meses de pausa forçada, Justiça autoriza que elas voltem a trabalhar. Leia mais