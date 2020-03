As principais notícias do dia 11/03/2020

SAÚDE

OMS declara pandemia do novo coronavírus

Diretor-geral da OMS observa que número de casos fora da China se multiplicou por 13, e o de países afetados triplicou em apenas duas semanas. Ele pede aos países ação urgente e enérgica contra o Sars-Cov-2. Leia mais

Lufthansa cancela 23 mil voos até 24 de abril

Companhia aérea alemã reduz operações em meio à pandemia do novo coronavírus e anuncia possibilidade de mais suspensões. Cancelamentos atingem sobretudo rotas na Europa, Ásia e Oriente Médio. Leia mais

"Coronavírus coloca nossa solidariedade e razão à prova", diz Merkel

Chanceler federal afirma que vírus pode infectar 70% da população do país no longo prazo e pede união no combate à doença covid-19. É preciso conter ritmo de propagação para evitar sobrecarga do sistema de saúde, diz. Leia mais

MUNDO

Opinião: A farsa de Putin para se tornar presidente vitalício

Ao garantir sua permanência no poder até 2036, Putin se mantém como o único político relevante da Rússia. Mas também cria uma armadilha de longo prazo para si mesmo, opina Konstantin Eggert. Leia mais

UE lança estratégia para superar economia linear

Sob o novo plano de ação Economia Circular, da Comissão Europeia, produtos se tornarão recicláveis, mais duráveis e mais fáceis de consertar. Isso inclui "direito ao reparo" de celulares e outros equipamentos. Leia mais

Europa lembra vítimas de atentados racistas

Apesar de eventos para lembrar o Dia Europeu em Homenagem às Vítimas do Terrorismo em todo o continente, muitos dos atingidos e seus familiares se sentem deixados sozinhos em sua dor. Leia mais

Harvey Weinstein é sentenciado a 23 anos de prisão

Ex-produtor de Hollywood, que serviu de estopim para o movimento #MeToo, é condenado por estupro e abuso sexual por tribunal de Nova York. Ele ainda enfrenta acusações na Califórnia. Leia mais

BRASIL

Coluna Tropiconomia: Paulo Guedes está com os dias contados

Sem apoio de Bolsonaro, agenda de reformas econômicas perde fôlego após primeiro ano de governo. É só uma questão de tempo até ministro da Economia jogar a toalha e ser substituído por militar, acredita Alexander Busch. Leia mais

O Brasil na imprensa alemã (11/03)

Fuga de cientistas brasileiros que recebem ameaças de morte, exportações ilegais de madeira tropical e a prisão de Ronaldinho em Assunção foram os temas destacados pelos jornais alemães. Leia mais

________________

Assistir ao vídeo 04:36 Compartilhar Como se fabricava tinta a óleo séculos atrás Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3ZEMh Como se fabricava tinta a óleo séculos atrás

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter