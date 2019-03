As principais notícias do dia 11/03/2019

Nos passos de Marlene Dietrich em Berlim

Praça Marlene Dietrich

Em 1930, Marlene foi para Hollywood, iniciando a carreira que lhe trouxe fama mundial. Ela rejeitou a proposta do regime nazista de retornar à Alemanha e apoiou a campanha contra Hitler. Em 1997, Berlim reconheceu isso e batizou uma praça com o nome dela, no bairro Tiergarten. Pela praça Marlene Dietrich passam hoje as estrelas que desfilam no tapete vermelho do Festival do Cinema de Berlim.