As principais notícias do dia 11/02/2020

MUNDO

OMS classifica surto do coronavírus como "ameaça muito grave" para o mundo

Mais de mil mortos pela doença na China continental. Número diário de casos fatais no país supera os 100 pela primeira vez desde surgimento do vírus. Pequim demite dois funcionários de alto escalão no epicentro do surto.Leia mais

"Estamos confinados nas nossas cabines"

No Japão, um navio com mais de 3,7 mil pessoas está em quarentena há vários dias devido a coronavírus, que já infectou mais de 130 a bordo. Em entrevista à DW, passageira dá detalhes sobre a rotina no cruzeiro.Leia mais

Na ONU, Abbas rechaça plano de paz de Trump

Líder palestino diz ao Conselho de Segurança que proposta apresentada por Washington é inaceitável e seria um "presente" para Tel Aviv. Israel rejeita críticas e pede sua renúncia para que negociações possam avançar.Leia mais

Parlamentares europeus pedem ações contra rede antiaborto

Investigação apontou que centros de associação antiaborto em vários países divulgam informações falsas sobre a prática para pressionar mulheres a continuarem com gravidez indesejada, mesmo em casos de estupro.Leia mais

A queda de braço institucional em El Salvador

Para forçar liberação de empréstimo, presidente do país invade Congresso com militares. Deputados acusam mandatário de tentar um "golpe de Estado". Justiça exige respeito à Constituição, e impasse parece longe do fim.Leia mais

Greta Thunberg vai estrelar série de TV

Programa vai acompanhar ativista sueca em suas viagens para promover a luta contra as mudanças climáticas. Produção explicará causas do aquecimento global e incluirá conversas com políticos, empresários e cientistas.Leia mais

Há 30 anos, Mandela era libertado

No dia 11 de fevereiro de 1990, o símbolo da luta da população negra contra o racismo na África do Sul era libertado, após passar 27 anos na prisão por seu engajamento contra o apartheid.Leia mais

ALEMANHA

Para onde vai o partido de Angela Merkel?

Apadrinhada da chanceler federal alemã pretende deixar cargo de presidente da União Democrata Cristã (CDU). A luta pela sucessão após a saída de Annegret Kramp-Karrenbauer pode impelir o partido para a direita?Leia mais

ESPORTES

O experimento do Hertha Berlim – de coadjuvante a protagonista?

Conhecido como "Velha Senhora", clube passou últimas décadas como coadjuvante na Bundesliga. Com a participação de megainvestidor, time espera sair do marasmo esportivo. Só não contava com a demissão de Klinsmann.Leia mais

Imprensa alemã repercute problemas de saúde de Pelé

Veículos da Alemanha citam falas de Edinho, filho do ex-jogador de 79 anos, que afirmou em entrevista que o pai evita sair de casa por problemas de mobilidade, o que acarreta "uma certa depressão"Leia mais.