As principais notícias do dia 11/02/2019

Jornalista Ricardo Boechat morre em acidente de helicóptero

Aeronave que transportava apresentador do Jornal da Band atingiu caminhão enquanto tentava fazer pouso de emergência em São Paulo. Morte de jornalista veterano repercute no meio político e na imprensa. Leia mais

Brexit sem acordo põe em risco 100 mil empregos na Alemanha

Estudo prevê que, se o Reino Unido deixar a UE sem acordo, Alemanha será o país mais afetado em termos de postos de trabalho, especialmente no setor automobilístico. Em todo o mundo, 600 mil empregos estariam ameaçados. Leia mais

Coluna Checkpoint Berlim: A máfia dos carrinhos de bebê

Nos últimos dois anos, mais de 1,5 mil carrinhos de bebê foram roubados de prédios em Berlim. Ladrões visam modelos mais caros para revendê-los na internet. De todos os furtos, a polícia elucidou apenas 69. Leia mais

Maduro inicia manobras militares em meio à luta de poder

Com os exercícios, Caracas quer demonstrar poderio das Forças Armadas venezuelanas e união entre Exército e governo. Mas quem é o alvo a ser impressionado: os EUA, a Colômbia ou a própria população? Leia mais

Conferência de Munique vê ordem liberal mundial ameaçada

Entusiasmo de Trump por autocratas e desprezo por instituições internacionais minam liderança dos EUA na ordem liberal mundial, diz chefe do evento, que considera Europa mal preparada para nova era de disputa de poder. Leia mais

1979, o ano que mudou o Oriente Médio

O que aconteceu 40 anos atrás vai além da Revolução Iraniana. Também em outros lugares, acontecimentos fortaleceram o islã político. As consequências daquele ano podem ser sentidas até hoje. Leia mais

Insetos estão desaparecendo, com efeitos catastróficos

Estudo afirma que insetos podem desaparecer em um século se ritmo atual de declínio se mantiver, com consequências catastróficas para os ecossistemas. Agricultura intensiva e uso de pesticidas são principais causas. Leia mais

Mudança climática é maior preocupação global sobre segurança

Pesquisa mostra que alterações no clima do planeta são fator de segurança que mais preocupa as pessoas no mundo, seguidas do terrorismo e ciberataques, e indica aumento dos temores sobre a influência dos EUA. Leia mais

