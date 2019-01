As principais notícias do dia 11/01/2019

BRASIL

Nomeação de apadrinhados testa promessas de Bolsonaro

Família Bolsonaro emplaca indicações de amigos no governo enquanto filho do vice-presidente triplica salário após promoção em banco público. Leia mais

Mais Médicos ainda tem mais de 1,4 mil vagas não preenchidas

Depois de duas rodadas para tentar substituir cubanos, 17% das vagas continuam desocupadas, a maioria em municípios pobres e afastados. Leia mais

MUNDO

Nevascas paralisam sul da Baviera

Várias cidades da Alta Baviera declaram estado de calamidade. Aeroporto de Munique cancela voos. Centenas de motoristas passam a noite em estrada bloqueada. Leia mais

EUA iniciam retirada da Síria

Em meio a informações desencontradas, funcionários do Pentágono afirmam que por enquanto retirada se limita a equipamento militar e não inclui soldados, enviados ao país para combater o "Estado Islâmico". Leia mais

Opinião: Um ponto de interrogação no Congo

Há indícios de irregularidades na eleição que elegeu Félix Tshisekedi. Com presidente eleito como possível fantoche do clã atualmente no poder, uma verdadeira mudança política no país parece distante, opina Dirke Köpp. Leia mais

MEIO AMBIENTE

Aquecimento dos oceanos ocorre em ritmo mais rápido que o esperado

Cientistas afirmam que 2018 foi o ano mais quente já registrado nos mares. Fenômeno relacionado ao aquecimento global ameaça espécies e contribui para aumento do nível do mar e tempestades mais intensas. Leia mais

______________

Neve castiga parte da Europa "Caos de neve" Durante dias, o estado da Baviera, no sul da Alemanha, foi atingido por enormes quantidades de neve. A polícia de Munique instou os motoristas a lidarem com o gelo que cobria seus veículos, ou encarar potenciais multas após tuitar a foto de um carro (não este!) parado no sinal e envolto em neve. A mídia alemã apelidou o fenômeno meteorológico extremo "Schneechaos" – caos de neve.

Neve castiga parte da Europa Socorro militar Em Berchtesgaden, nos Alpes Bávaros, próximo à fronteira com a Áustria, as Forças Armadas alemãs tiveram que fornecer suprimentos urgentes no meio da noite. Como a estrada que leva até a cidadezinha estava interditada devido à enorme precipitação de neve, só mesmo os militares dispunham de veículos capazes de chegar à área. Trens urbanos também ficaram paralisados.

Neve castiga parte da Europa Parados no meio do caminho A neve impediu centenas de motoristas de chegarem a casa, forçando-os a pernoitar em seus veículos após ficarem presos na autoestrada entre Munique e Salzburgo. Em editorial, o jornal "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) apontou a mudança climática como possível fator para "as caóticas quantidades de neve", mostrando com que velocidade certas regiões podem ser transformadas.

Neve castiga parte da Europa Florestas perigosas No entanto, a Baviera não foi a única região da Alemanha afetada pelas nevascas. Mais ao norte, no estado da Turíngia, as autoridades florestais desaconselharam excursões pelos bosques, alertando que grandes quantidades de neve ameaçavam fazer tombar muitas árvores. Diversas estradas também ficaram interditadas devido à neve profunda e a árvores caídas.

Neve castiga parte da Europa Folga da escola O estado de Baden-Württemberg também foi afetado pela neve, embora a situação não tenha chegado nem perto ao caos da Baviera e da Turíngia. Na capital Stuttgart, edifícios ficaram cobertos de branco, enquanto em outras partes do estado as crianças foram dispensadas da escola.

Neve castiga parte da Europa Risco nos Alpes As autoridades austríacas emitiram avisos diários contra avalanches nas encostas alpinas. Ao menos oito pessoas morreram em incidentes relacionados às intempéries. Serviços de resgate tiveram que atender a pedidos de socorro em áreas isoladas, como o de nove turistas da Rússia, Ucrânia, Polônia e Hungria, salvos após se aventurarem fora da pista, no resort de esqui de Zell am See.

Neve castiga parte da Europa Outros países afetados Embora a Alemanha e a Áustria tenham sido o foco da mídia devido às nevascas, o branco gelado também cobriu outras partes da Europa mais conhecidas pelo clima ameno. No sul da Grécia, por exemplo, crianças refugiadas aproveitaram a oportunidade para brincar com bolas de neve. Itália, Turquia, Eslovênia e Suíça igualmente tiveram sua parcela de gelo. Autoria: Lewis Sanders (av)



______________

