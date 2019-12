As principais notícias do dia 10/12/2019

MEIO AMBIENTE

Brasil está entre países com piores políticas climáticas, diz índice

Apesar de subir uma posição no Índice de Desempenho perante as Mudanças Climáticas em relação ao ano passado, país deixa a desejar em termos de políticas ambientais. EUA são apontados como grandes vilões do clima. Leia mais

MUNDO

Sete pontos para entender a paralisia que ameaça a OMC

Órgão que define conflitos comerciais na Organização Mundial do Comércio deve deixar de funcionar após EUA bloquearem nomeação de novos juízes. Falta de quórum impede julgamento de apelações, afetando inclusive o Brasil. Leia mais

Em posse, Fernández defende fortalecimento da relação com o Brasil

Ao assumir governo na Argentina, novo presidente diz que laços entre países vão além de ideologias. Jair Bolsonaro quebra tradição e não participa da cerimônia, enviando o vice Hamilton Mourão para representá-lo. Leia mais

Em reação a Bolsonaro, Greta Thunberg muda descrição no Twitter para "pirralha"

Ao comentar mortes de indígenas na Amazônia, presidente fez críticas à ativista sueca: "É impressionante a imprensa dar espaço para uma pirralha dessas", afirmou. Em Madri para a COP25, jovem reage com bom humor. Leia mais

Opinião: Cúpula em Paris foi ao gosto de Putin

O presidente ucraniano pode até pensar que a situação com a Rússia está empatada após um encontro que reuniu os líderes dos dois países na França. Mas, na realidade, Putin conseguiu provar sua força, opina Bernd Riegert. Leia mais

Avião da Força Aérea do Chile desaparece com 38 pessoas a bordo

Aeronave que rumava para a maior base chilena na Antártida e transportava 17 tripulantes e 21 passageiros perdeu contato com radares pouco mais de uma hora após a decolagem. Autoridades buscam possíveis sobreviventes. Leia mais

Morre Marie Fredriksson, vocalista do Roxette

Cantora sueca de 61 anos lutava contra um câncer desde 2002. Como parte da dupla Roxette, lançou diversos sucessos nos anos 1980 e 1990, incluindo "Listen To Your Heart" e "It Must Have Been Love". Leia mais

FUTEBOL

Coluna Halbzeit: Depois do VAR, o futebol nunca mais será o mesmo

O futebol vive da mais pura explosão de emoções. Após um gol, o êxtase coletivo toma conta das arquibancadas, e o festejo incontido do artilheiro encontra eco na torcida. São momentos assim que o VAR tende a extirpar.Leia mais

Nobel da Paz: os ganhadores controversos Uma longa discussão Já no primeiro Prêmio Nobel da Paz, para Henry Dunant, da Suíça (à esquerda), e Frederic Passy, da França (à direita), em 1901, a Comissão do Nobel estava dividida. Dunant fundou a Cruz Vermelha Internacional e, juntamente com Passy, iniciou as Convenções de Genebra. Os membros da comissão temiam que, ao tornarem a guerra "mais humana", as Convenções de Genebra pudessem torná-la mais aceitável.

Nobel da Paz: os ganhadores controversos Beligerante e pacificador O ex-presidente americano Theodore Roosevelt nunca foi considerado um pacifista, por causa de seu envolvimento na Guerra Hispano-Americana. Ele ajudou os cubanos a se libertarem do colonialismo, mas logo tropas americanas chegariam a Cuba, garantindo aos EUA o controle da ilha. Roosevelt recebeu o prêmio em 1906 por outro motivo: seus esforços de paz na guerra russo-japonesa.

Nobel da Paz: os ganhadores controversos Pacificador racista O 28º presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, recebeu o Nobel da Paz de 1919 "por suas contribuições para o fim da Primeira Guerra Mundial e a fundação da Liga das Nações", precursora da ONU. Mas ao mesmo tempo, ele acreditava na superioridade dos brancos e era um defensor da segregação defendida pela organização racista Ku Klux Klan.

Nobel da Paz: os ganhadores controversos Prêmio da paz sem paz O então secretário de Estado dos EUA, Henry Kissinger, e o líder norte-vietnamita Le Duc Tho tiveram papel decisivo nos Acordos de Paz de Paris de 1973, para acabar com a guerra no Vietnã. Mas Tho se recusou a aceitar o prêmio, alegando que ainda não havia paz. De fato, enquanto os EUA se retiraram em grande parte após os acordos, o conflito no Vietnã, no Laos e no Camboja duraria mais dois anos.

Nobel da Paz: os ganhadores controversos De golpista a Nobel da Paz Em 1978, Anwar Sadat (esq.), do Egito, e Menachem Begin (dir.), de Israel, acertaram um acordo de paz entre os dois países, sob mediação de Jimmy Carter (centro). No mesmo ano, Sadat e Begin receberam o Nobel. O prêmio para Sadat, no entanto, causou polêmica, pois ele participou do golpe de 1952, que derrubou o rei Farouk.

Nobel da Paz: os ganhadores controversos Manutenção da paz e omissão Os capacetes azuis são as forças de paz das Nações Unidas. Pelo seu trabalho, eles receberam o Nobel em 1988. No entanto, não faltaram críticas nos anos seguintes: as tropas foram acusadas de abusar sexualmente de mulheres e crianças e forçá-las à prostituição. No genocídio de Ruanda e no massacre de Srebrenica, foram criticados por não intervirem.

Nobel da Paz: os ganhadores controversos Heroína vencida Quando ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1991, Aung San Suu Kyi era um símbolo da luta sem violência pela democracia na sua terra natal, Myanmar. Nos anos de 2010, no entanto, ela caiu em descrédito, acusada de não proteger a minoria muçulmana rohingya do genocídio em 2017. Não lhe foi permitido tomar o poder, mas o seu partido tem a maioria no parlamento.

Nobel da Paz: os ganhadores controversos O homem de duas caras Embora tenha sido considerado um defensor do apartheid antes de ser presidente da África do Sul, Frederik de Klerk desempenhou um papel fundamental para o fim do regime de segregação racial em seu país. Ele tirou da prisão Nelson Mandela e outros políticos do Congresso Nacional Africano, defendeu a liberdade de imprensa e aboliu as leis do apartheid. Em 1993, ele e Mandela receberam o Nobel.

Nobel da Paz: os ganhadores controversos "Ganhador indigno" Também houve polêmica em 1994, quando o chefe da Organização para a Liberação da Palestina (OLP), Yasser Arafat, juntamente com o então premiê israelense, Yitzhak Rabin, e seu ministro de Relações Exteriores, Shimon Peres, recebeu o prêmio por seus esforços de paz no Oriente Médio. Um político norueguês até renunciou em protesto contra o Comitê do Nobel, chamando Arafat de "ganhador indigno".

Nobel da Paz: os ganhadores controversos Um mundo melhor graças à ONU? As Nações Unidas e seu então secretário-geral, Kofi Annan, receberam o Nobel da Paz de 2001 "por seu trabalho para um mundo melhor organizado e mais pacífico". Mas os críticos acusam a ONU de não defender esses ideais e de fracassar frequentemente, porque alguns países podem bloquear resoluções e ações conjuntas no Conselho de Segurança.

Nobel da Paz: os ganhadores controversos Louros antecipados para Obama Barack Obama estava na presidência dos EUA há nove meses quando ganhou o prêmio em 2009 por seus "esforços extraordinários para fortalecer a diplomacia internacional e a cooperação entre os povos". Os críticos consideraram a homenagem prematura. Mais tarde, Obama ordenaria a missão que mataria o líder terrorista Osama bin Laden, algo altamente controverso, de acordo com o direito internacional.

Nobel da Paz: os ganhadores controversos "Luta não-violenta" e ajuda a criminoso de guerra O ex-presidente da Libéria Charles Taylor foi condenado por crimes de guerra vinculados a milhares de assassinatos, estupros e tortura. Os críticos acusam sua sucessora, Ellen Johnson Sirleaf, ministra das Finanças de Taylor, de tê-lo apoiado na violência e corrupção. No entanto, em 2011, ela ganhou o Nobel por sua "luta não violenta pela segurança das mulheres".

Nobel da Paz: os ganhadores controversos Tratamento questionável a requerentes de asilo Cercas de arame farpado, detenção, condições desumanas nos campos de refugiados: ativistas dos direitos humanos criticam as políticas de refugiados da União Europeia há anos. Mesmo assim, a UE foi homenageada em 2012 pelo "avanço da paz e da reconciliação, da democracia e dos direitos humanos na Europa".

Nobel da Paz: os ganhadores controversos Um pouco de paz Abiy Ahmed mudou muito desde que se tornou primeiro-ministro etíope em 2018. No impasse do conflito fronteiriço com o seu pequeno vizinho Eritreia, a aproximação diplomática e a abertura das fronteiras foram incluídas. Mas o processo de paz estagnou - e enquanto Abiy goza da fama do Prêmio Nobel, em Eritreia Isayas Afewerki continua governando com mão de ferro. Autoria: Sabrina Müller-Plotnikow (rw)



