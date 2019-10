As principais notícias do dia 10/10/2019

BRASIL

EUA desistem de apoiar entrada do Brasil na OCDE

Em carta à organização, Washington defende candidatura da Argentina e Romênia e rejeita pedido de incluir mais países. Governo Bolsonaro chegou a fazer concessões aos americanos em troca de apoio. Leia mais

"Acordo UE-Mercosul está longe de ser concluído do ponto de vista político"

Embaixador Graça Lima, que participou das negociações, diz haver chances de o texto nunca entrar em vigor. Com países desfavoráveis ao pacto, pressão dentro da UE será determinante para seu sucesso ou fracasso, afirma. Leia mais

ALEMANHA

Opinião: Perigo letal para judeus na Alemanha

Frequentadores da sinagoga de Halle escaparam por pouco de um assassinato em massa executado por um neonazista no maior feriado judaico. O antissemitismo não pode ser banalizado, opina a editora-chefe da DW, Ines Pohl. Leia mais

"Ataque foi terrorismo de extrema direita", diz ministra alemã da Justiça

Christine Lambrecht considera extremismo de direita a maior ameaça à segurança do país. Investigação de atentado em Halle revela que atirador queria promover massacre em sinagoga. Leia mais

O ataque antissemita em Halle e o mito do "lobo solitário"

Investigações sugerem que autor de atentado no leste alemão teria agido sozinho. Porém, "lobos solitários" não estão tão sozinhos: eles usam as redes para interagir com outras pessoas que pensam da mesma forma. Leia mais

MUNDO

Análise: Trump abre nova zona de guerra na Síria

Ao abandonar os curdos, aliados de longa data, e abrir caminho para ofensiva turca, EUA deixam vácuo numa das áreas mais instáveis do Oriente Médio. Entenda como Irã, Rússia e até o "Estado Islâmico" devem sair ganhando. Leia mais

Nobel de Literatura vai para Olga Tokarczuk e Peter Handke

Após série de escândalos e cancelamento da premiação em 2018, Academia Sueca tenta restabelecer prestígio com prêmio duplo: o do ano passado para a escritora polonesa, e o de 2019 para o autor austríaco. Leia mais

Por que a ONU pode ficar sem dinheiro até o final de outubro

As Nações Unidas passam por uma grave crise financeira e seus funcionários correm o risco de ficar sem pagamento a partir de novembro. O Brasil é o segundo maior devedor da organização. Dívida chega a R$ 1,8 bilhão. Leia mais

Os protestos que levaram à queda do Muro de Berlim

As mais impressionantes bibliotecas alemãs Biblioteca Municipal de Stuttgart Projetada para ser um centro de produção cultural, a Biblioteca Municipal de Stuttgart foi construída em 2011, como um cubo de nove andares. As paredes externas são de tijolos de vidro levemente acinzentados. No interior, ela é totalmente branca. Os livros que revestem os cinco andares do luminoso vão interno são os únicos arroubos de cor. À noite, a biblioteca é iluminada em diferentes cores.

As mais impressionantes bibliotecas alemãs Biblioteca Anna Amalia A Biblioteca Anna Amalia é uma pequena joia em Weimar que abriga livros, mapas, partituras e registros ancestrais. O seu nome é uma homenagem à duquesa, que fez com que os livros da corte fossem transferidos para o edifício rococó em 1766. Um incêndio em 2004 destruiu parte da preciosa coleção. O prédio considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco foi reaberto após três anos de restauração.

As mais impressionantes bibliotecas alemãs Biblioteca Augusta A Biblioteca Duque Augusto em Wolfenbüttel é uma das mais antigas do mundo entre as que chegaram aos dias atuais sem perdas em suas famosas coleções. Ela foi transformada numa das maiores bibliotecas europeias de sua época pelo duque Augusto (1579-1666), um ávido colecionador de livros. Ainda hoje, os acadêmicos continuam a recorrer à instituição por sua riqueza em literatura medieval.

As mais impressionantes bibliotecas alemãs Biblioteca Foster Devido à sua forma craniana, esta instituição berlinense foi apelidada de "o cérebro". Ela abriga as bibliotecas dos Departamentos de Filosofia e Humanidades da Universidade Livre de Berlim e logo se tornou um marco arquitetônico. Inaugurada em 2005, ela foi projetada pelo arquiteto britânico de renome internacional Norman Foster.

As mais impressionantes bibliotecas alemãs Biblioteca de Ciências de Oberlausitz Localizada em Görlitz, junto à fronteira com a Polônia, a Biblioteca de Ciências de Oberlausitz remonta a 1806. Simples, mas convidativa, trata-se de um dos mais impressionantes exemplos classicistas de prédios de biblioteca. Mais de 140 mil livros documentam a história, cultura, natureza e sociedade da região que vai de Dresden, no Oeste, até Wroclaw, no Leste.

As mais impressionantes bibliotecas alemãs Centro Jacob e Wilhelm Grimm O espetacular Centro Grimm é parte da Universidade Humboldt de Berlim. Construído em 2009, ele abriga uma biblioteca e os serviços de informática e mídia da universidade. A sala de leitura (foto) se localiza no centro do edifício. Por sua dimensão e sua concepção espacial quase cênica, ela proporciona "a sensação de ler a céu aberto", diz o arquiteto Max Dudler.

As mais impressionantes bibliotecas alemãs Biblioteca Estadual da Baviera As coleções iniciadas em meados do século 16 cresceram para mais de 10 milhões de volumes na Biblioteca Estadual da Baviera em Munique, antes conhecida como Biblioteca Regia Monacensis (Biblioteca Real de Munique). Entre 1832 e 1843, o acervo foi transferido para o prédio atual, que foi completamente destruído na Segunda Guerra. A biblioteca levou anos para ser reconstruída.

As mais impressionantes bibliotecas alemãs Sala de leitura Kolumba A sala de leitura do Museu Kolumba, em Colônia, é uma joia por si mesmo. Trata-se de um espaço para contemplação, com paredes revestidas de madeira rajada e uma vista deslumbrante para a metrópole renana a partir de suas altas janelas. Os livros? Catálogos de exposição, publicações individuais e uma coleção variável de romances, livros de arte e infantis, selecionados pela equipe do museu. Autoria: Dagmar Breitenbach (ca)



