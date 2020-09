As principais notícias do dia 10/09/2020

BRASIL

Qual é o futuro da Lava Jato?

Operação que sacudiu o mundo político e empresarial nos últimos seis anos vem acumulando revezes diante dos seus próprios erros e investidas de adversários. Leia mais

MUNDO

UE alerta Reino Unido sobre violação do acordo do Brexit

Governo britânico apresenta projeto de lei para mudar regras estabelecidas em pacto sobre saída do bloco europeu. União Europeia pede que Londres desista da proposta que coloca em risco negociação de acordo comercial. Leia mais

Opositora em Belarus diz ter recebido ameaça de morte

Presa em Minsk, Maria Kolesnikova relata ter sido sequestrada e levada à cadeia após resistir à deportação forçada na fronteira com a Ucrânia. "Afirmaram que se me recusasse, me tirariam do país viva ou em pedaços." Leia mais

Alemanha testa sistema de alerta herança da Guerra Fria

Pela primeira vez em 30 anos, milhares de sirenes soaram simultaneamente em todo o país. Governo pretende realizar simulações anualmente para preparar a população para emergências, como desastres naturais ou apagões. Leia mais

Foto de nazistas faz Volkswagen romper com loja no México

Montadora corta parceria dias após cliente denunciar agência por decoração com cena histórica de Fusca com suásticas durante o Terceiro Reich. Centro judaico elogia reação rápida da empresa alemã. Leia mais

CULTURA

"Temos um governo inimigo das liberdades", diz Caetano Veloso

Em entrevista à DW Brasil, artista fala sobre os 54 dias que passou na prisão durante a ditadura militar, tema do documentário "Narciso em férias", e diz ver uma perspectiva "sombria" para o Brasil sob Bolsonaro. Leia mais