As principais notícias do dia 10/09/18

O povo nativo-americano Yurok

Nativos dos Estados Unidos

Localizada no estado da Califórnia, na costa do Pacífico, a Reserva Yurok é a maior reconhecida na região, ao longo do rio Klamath. A árvore da espécie sequoia sempervirens, considerada sagrada para a etnia, cobria boa parte da costa, mas só 5% restaram depois da intensa exploração no século 19. Algumas sequoias, com mais de 100 metros de altura, resistem no território yurok há mais de mil anos.