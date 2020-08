As principais notícias do dia 10/08/2020

MUNDO

Protestos eclodem em Belarus após reeleição de Lukashenko

Governo afirma que prendeu 3 mil pessoas, e ONG aponta que um manifestante morreu. Oposição denuncia fraude em pleito que marcou mais uma vitória do "último ditador da Europa", no poder desde 1994.

Opinião: Os apelos por uma mudança de poder em Belarus não silenciarão

A eleição que reelegeu Alexander Lukashenko foi uma farsa, mas a sociedade civil saiu vencedora em Belarus. Protestos em Minsk indicam que o tempo do ditador pode estar se esgotando.

Premiê do Líbano anuncia renúncia do governo

Hassan Diab deixa o cargo seis dias após megaexplosão em Beirute, que acirrou ainda mais as tensões já inflamadas no país em crise. Ao menos um terço de seu gabinete pediu demissão nos últimos dias.

Blitz contra aglomeração provoca reação violenta de banhistas na Bélgica

Policiais que tentavam reforçar medidas de distanciamento em praia belga foram atacados por grupo de jovens, que atiraram cadeiras e guarda-sóis. Cidades costeiras impõem bloqueios para afastar "turistas de um dia"

Caça às bruxas: um problema que persiste no século 21

A perseguição de mulheres acusadas de bruxaria não é coisa do passado: em países da África, essa ainda é uma triste realidade para muitas. Por isso, 10 de agosto foi declarado Dia Mundial contra a Caça às Bruxas.

Magnata da mídia é preso em Hong Kong

Jimmy Lai, crítico do regime de Pequim e proprietário de jornal pró-democracia, foi detido com base em nova lei de segurança nacional imposta pela China.

BRASIL

Um ano após "dia do fogo", Amazônia segue em chamas

Crime ambiental organizado por fazendeiros e empresários no Pará completa 12 meses, e ninguém foi preso. Apesar de ação das Forças Armadas, número de focos de incêndio na Amazônia já é maior do que no ano passado.

Opinião: As vítimas da irresponsabilidade

O Brasil não poderia ter escolhido pior presidente para enfrentar uma pandemia. Quantas vidas poderiam ter sido poupadas não fosse o discurso irresponsável de Bolsonaro é uma pergunta que pairará sobre a história.

"O Centrão não teria problema em estar no governo e votar a favor do impeachment"

Após sucessivas crises, Bolsonaro tem se aproximado do Centrão. Em entrevista, cientista político analisa o papel do grupo nas últimas décadas e as chances de ele mudar o jogo político atual.

ALEMANHA

Empresas alemãs já contam com ampliação das restrições impostas pela pandemia

Pesquisa revela que empresários alemães já antecipam, em média, mais 8,5 meses de limitações geradas pelo coronavírus, enquanto a maior economia da Europa ainda tenta se recuperar dos prejuízos causados pelo lockdown.

Alemanha permite que parceiros não casados ​​se reencontrem

Parceiros de residentes alemães vindos de países de fora da União Europeia vinham sendo barrados nos aeroportos por causa da pandemia. País muda regra após pressão de Bruxelas e da campanha online "Amor não é turismo".

A maior escavação arqueológica urbana da Europa

Restos de antigo cemitério, de muro da antiga Berlim e de hospedaria de 1571, além de louças do legendário Grand Hotel, foram algumas das primeiras descobertas de escavações no centro da capital alemã.