As principais notícias do dia 10/07/2019

BRASIL

Bolsonaro diz que vai indicar ministro "terrivelmente evangélico" para o STF

"O Estado é laico, mas somos cristãos”, disse presidente, que poderá indicar dois ministros para o Supremo até 2022. Leia mais

O que muda com decreto que flexibiliza produção de cerveja no Brasil

Produtores comemoram novas regras, que permitem adicionar à bebida ingredientes de origem animal e vegetal. Na Alemanha, lei da pureza só é seguida rigorosamente na Baviera, e legislação permite cervejas especiais. Leia mais

Os vazamentos do Intercept e os limites da liberdade de imprensa

Divulgação de diálogos entre Moro e procuradores gerou críticas e ameaças contra jornalistas. Entidades que representam a classe e especialistas alertam para tentativa de intimidação e violação da liberdade de imprensa. Leia mais

O Brasil na imprensa alemã (10/07)

A morte de João Gilberto, a conquista da Copa América, as revelações da plataforma The Intercept Brasil e os cinco anos da derrota do Brasil para a Alemanha por 7 a 1 na Copa de 2014 foram destaques na mídia alemã. Leia mais



ALEMANHA

Opinião: O fim das vacas gordas na Alemanha?

Quando a Basf, maior empresa de produtos químicos do mundo, reduz tão drasticamente sua expectativa de lucro, esse é certamente um sinal de alerta para a economia alemã, opina o jornalista Henrik Böhme. Leia mais

Jovem é condenado à prisão perpétua por morte de adolescente alemã

Iraquiano que teve pedido de refúgio negado na Alemanha recebe pena máxima por ter estuprado e matado "a sangue frio" menina de 14 anos em Wiesbaden. Caso acirrou debate sobre a política migratória do país. Leia mais

A trágica jornada de crianças para fugir do Holocausto

Poucos meses antes de eclodir a Segunda Guerra, milhares de crianças judias foram levadas da Alemanha nazista à Inglaterra. Oitenta anos depois, sobreviventes se reúnem para refazer a viagem dolorosa – e ainda relevante. Leia mais

MUNDO

Embaixador britânico nos EUA renuncia após vazamento de mensagens

Em carta de demissão, Kim Darroch diz que não havia condições de permanecer no cargo depois de documentos com críticas a Trump e ao governo americano terem sido divulgados. Caso levou presidente a romper com embaixador. Leia mais

Há 25 anos no poder, Lukashenko é refém do sistema que criou

Tendo conseguido se livrar do rótulo de "último ditador europeu" apesar do estilo autoritário, político celebra um quarto de século na presidência de Belarus. Mas seu maior desafio ainda está por vir: sua partida. Leia mais

"São tempos difíceis para a democracia"

Em entrevista à DW, o historiador Timothy Snyder diz que o mundo democrático vive momento delicado e fala sobre o avanço do populismo alimentado pelas fake news. Para ele, leis deveriam dificultar anonimato na internet. Leia mais

Merkel é vista tremendo em nova cerimônia oficial

As mais belas praias alemãs Amrum, areia branca A longa praia de areia branca na ilha de Amrum, na realidade, é um enorme banco de areia itinerante. Ele tem uma superfície de 10 km2 e ocupa praticamente a metade da ilha. A praia é longa e larga, de forma que, por mais lotada que esteja, sempre há espaço para mais uma cadeira de praia.

As mais belas praias alemãs Helgoland, com as focas Talvez não seja tão idílico como nadar com golfinhos nos mares do Sul, mas também é uma boa pedida para quem gosta de animais. Desde os anos 70, a caça de focas está proibida, por isso a população de animais está crescendo e eles não percebem os humanos como ameaça.

As mais belas praias alemãs Hamburgo, metrópole com praias É preciso ser um dia muito especial para poder tomar um banho de sol tranquilo, sem vento, em Hamburgo, a grande cidade portuária junto ao rio Elba. A única coisa que lembra o Caribe são os enormes navios com a bandeira do Panamá. Mesmo assim, vale a pena curtir o pôr do sol com um delicioso drinque em um dos variados bares na orla do Elba.

As mais belas praias alemãs Rügen, praia sem faixa de areia Por causa de seus penhascos, as praias de Rügen são inadequadas para fazer castelos de areia ou piqueniques na praia. Mesmo assim dá para se bronzear e relaxar na beira do mar. Há inúmeras trilhas para caminhadas junto à estreita faixa entre os rochedos e o mar, ou por cima dos penhascos. Quem não gosta de nada disso, pode apreciar as falésias a partir de um barco.

As mais belas praias alemãs Sylt, praia da moda e atrações naturais A ilha de Sylt, no Mar do Norte, é conhecida na Alemanha pela quantidade de artistas e políticos alemães que passam as férias lá. Por isso, os preços dos imóveis são muito altos. Mas a ilha oferece várias atrações naturais, como as falésias vermelhas (foto) ou um passeio durante a maré baixa no parque natural Mar de Wadden ou Mar Frísio (Wattenmeer).

As mais belas praias alemãs Sankt Peter-Ording, areia e ventos Sankt Peter-Ording é a única estância balneária alemã com uma fonte termal rica em enxofre. A larga faixa de fina areia branca atrai muitos turistas, assim como os fortes ventos, ideais para a prática de esportes.

As mais belas praias alemãs Darss, praia pioneira do banho nu Quase todas as cidades balneárias alemãs têm praias para banhistas nus. Em geral, elas ficam em locais mais afastados. Da mesma forma é em Dass, onde o naturismo começou já nos anos de 1950. Na época, foram os intelectuais e artistas da Alemanha Oriental que começaram com o nudismo na praia e no mar.

As mais belas praias alemãs Timmendorf, praia com entretenimento A praia de Timmendorf, a 15 quilômetros de Lübeck, se diferencia das demais pela quantidade de eventos. Ao desembarcar do trem, já se está na areia da praia. A cada ano, acontece aqui o campeonato alemão de vôlei de praia, há campeonatos de polo de praia e também festivais de música na areia.

As mais belas praias alemãs Borkum, ideal para caminhadas Com 31 km2, Borkum é a maior das sete ilhas da Frísia Oriental. A praia de 26 quilômetros de extensão é um ótimo local para caminhadas. Também aqui o banhista pode se aventurar em um passeio no lodo durante a maré baixa. Claro que acompanhado por um guia com experiência e, em vez de roupas de banho, usar botas e roupas adequadas.

As mais belas praias alemãs Usedom, uma ilha muito ensolarada A peculiaridade de Usedom é que parte da ilha é área da Polônia, mas não há controles de fronteira. Com 1.550 horas de raios solares por ano, Usedom é uma das regiões mais ensolaradas da Alemanha.

As mais belas praias alemãs Brasil entre Califórnia e Colômbia No norte da Alemanha, junto ao mar Báltico, há uma praia chamada Brasilien, Brasil em alemão. Ela fica entre as praias Kalifornien e Kolumbien e a temperatura máxima é de 22 ºC. A DW foi lá conhecer o local. Para assistir à reportagem, clique no sinal de "+". Autoria: Greta Hamann (rw)



