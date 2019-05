As principais notícias do dia 10/05/2019

BRASIL

O trem que passou por cima da educação brasileira

Uma verdadeira cruzada contra o ensino e a pesquisa está em andamento no Brasil. Nenhuma área-chave escapou da ofensiva do governo Bolsonaro. Os danos à ciência e ao desenvolvimento do país podem ser irrecuperáveis. Leia mais

Congresso aponta excessos em novo decreto de armas

Pareceres da Câmara e do Senado afirmam que mudanças sobre porte assinadas por Bolsonaro ignoram legislação e não poderiam ser feitas por decreto. STF avalia constitucionalidade da medida e pede explicações ao governo. Leia mais

MUNDO

A missão de desenterrar mortos da Segunda Guerra

Mais de 70 anos após fim do conflito mundial, voluntários buscam restos mortais de soldados deixados para trás em trincheiras e valas perto de Berlim. Identificados, militares podem ganhar lugar de descanso final digno. Leia mais

Partido governista perde força na África do Sul

CNA mantém maioria no Parlamento, mas perde eleitores. Pela primeira vez, legenda, que teve como maior ícone Nelson Mandela, não consegue alcançar 60% dos votos. Leia mais

A luta solitária de uma jovem para salvar corais no Caribe

Colombiana de 19 anos enfrenta cultura machista e antiga tradição de usar explosivos na pesca para tentar impedir a degradação de ecossistemas marinhos em ilha caribenha. Leia mais

ESPORTE

O clube inglês que paga o mesmo a homens e mulheres

Lewes FC é o primeiro clube profissional ou semiprofissional a equiparar salários e condições de seus times de futebol masculino e feminino. Desde início da iniciativa, média de público nos jogos de mulheres cresceu. Leia mais

Assistir ao vídeo 01:46 Robben e Ribéry podem conquistar último título pelo Bayern neste fim de semana

