As principais notícias do dia 10/02/2020

MUNDO

Número de mortes por coronavírus chega a mil

Casos confirmados na China ultrapassam 42 mil, com 108 mortes e mais de 2 mil novas infecções em apenas 24 horas. OMS afirma que há mais de 300 casos em outros 24 países e alerta para possível aumento das transmissões.Leia mais

Megatempestade causa caos na Europa

Sabine para os alemães, Ciara para os britânicos, tempestade varre grandes áreas do continente, paralisando o transporte, além de provocar destruição e morte. Na Alemanha, tráfego ferroviário é normalizado lentamente. Leia mais

Como a imprensa lucra com líderes como Trump e Bolsonaro

Ataques acabam fortalecendo veículos críticos. Jornais vivem aumento de assinaturas, porém, muitas vezes acabam dando atenção exagerada a políticos. Leia mais

Opinião: Faltam mudanças radicais no Oscar

Eleger "Parasita" como melhor filme poderia ser um sinal de mudança na premiação mais famosa do cinema. Mas talvez a Academia esteja apenas tentando encobrir problemas antigos com tal escolha, opina Jochen Kürten.Leia mais

Venezuela vence longa batalha contra artista alemão

Em um final inesperado, pedra de 35 toneladas retirada de comunidade indígena voltará a parque nacional venezuelano, após 22 anos exposta no Tiergarten em Berlim. Brasil é alvo de artista na busca por substituta.Leia mais

Lançada missão para desvendar mistérios do Sol

Criada pela ESA em parceria com a Nasa, Solar Orbiter estudará os polos da estrela e pela primeira vez fará imagens da região, considerada fundamental para entender a atividade solar. Sonda chegará ao Sol em 2022.Leia mais

ALEMANHA

Apadrinhada por Merkel desiste de candidatura a chanceler

Annegret Kramp-Karrenbauer renuncia ao posto de líder da CDU e diz que não concorrerá à sucessão de Merkel. Decisão é anunciada em meio à crise provocada por eleição de governador com votos de populistas de direita. Leia mais

Opinião: Um terremoto sacode a política alemã

Atual crise entre conservadores alemães abala também sistema partidário e política do país. Claro até agora é o fim do poder de Angela Merkel sobre sua legenda, opina Christoph Strack.Leia mais

Turismo bate novo recorde na Alemanha

Número de pernoites nos hotéis e acomodações em todo o país aumenta em quase 4% e se aproxima da marca de 500 milhões. Setor está em expansão há dez anos consecutivos.Leia mais

BRASIL

PT chega aos 40 anos com desafio de recuperar terreno perdido

Fundado em meio à luta pela redemocratização, partido tornou-se um dos maiores de centro-esquerda do mundo sob Lula. Agora desgastada, legenda enfrenta desafio de superar imagem de corrupta e reduzir antipetismo.Leia mais

Força Nacional é acionada para combater desmatamento no Pará

Medida visa evitar queimadas ilegais e desflorestamento, após ano trágico para a área de floresta no estado. Em parceria com o Ibama, ação está prevista para ocorrer até o final do ano, mas pode ser prorrogada. Leia mais