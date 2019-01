As principais notícias do dia 10/01/2019

Os apelidos mais carinhosos em alemão

Perle (pérola)

Para que você não fique com a impressão errada, a língua alemã também tem alguns termos carinhosos cujo significado original é de fato lisonjeiro, como "Perle" (pérola). Mas você não vai ouvir esse apelido por toda a Alemanha: ele é um dos favoritos na região do Vale do Ruhr, o coração industrial do país.