As principais notícias do dia 09/10/2019

ALEMANHA

Ataque antissemita no leste da Alemanha deixa dois mortos

Homem mascarado e com uniforme militar tentou entrar em sinagoga e efetuou vários disparos em Halle, no leste do país. Polícia prende um suspeito. Ação foi transmitida na internet pelo próprio terrorista. Leia mais

Como protestos pacíficos ajudaram a derrubar o regime da Alemanha Oriental

Em 9 de outubro de 1989, cerca de 70 mil pessoas tomaram pacificamente as ruas de Leipzig a favor da democracia. Sem intervenção das forças do regime comunista, episódio foi crucial para a queda do Muro, um mês depois. Leia mais

Governo alemão aprova controverso pacote de proteção ao clima

País é o primeiro a adotar estratégia oficial de redução das emissões de CO2. Plano, porém, é considerado pouco ambicioso pelos ambientalistas. Medidas ainda precisam ser aprovadas pelo Parlamento. Leia mais

CIÊNCIA

Nobel de Química premia trio que desenvolveu baterias de íons de lítio

De celulares a veículos elétricos, baterias revolucionaram a tecnologia e tornaram possível uma sociedade livre de combustíveis fósseis, diz Comitê do Nobel. Americano se torna laureado mais velho da história do prêmio. Leia mais

ECONOMIA

Alemanha cai quatro posições em ranking global de competitividade

Maior economia da UE deixa a desejar em quesitos como telefonia móvel e acesso a internet de banda larga e ocupa agora o sétimo lugar no índice dos países mais competitivos. Brasil sobe uma colocação e chega a 71º. Leia mais

MUNDO

Turquia inicia ofensiva militar contra curdos na Síria

Ação ocorre poucos dias depois de os EUA deixarem a região e retirarem seu apoio às forças curdo-sírias, que vinham lutando ao lado dos americanos contra o "Estado Islâmico". Leia mais

BRASIL

Bolsonaro sanciona projetos que ampliam alcance da Lei Maria da Penha

Um dos textos aprovados pelo Congresso determina a apreensão de arma de fogo em nome do agressor em casos de violência doméstica. Outro garante que filhos de vítimas sejam matriculados em escolas perto de sua residência. Leia mais

Relatório da Petrobras diz que óleo no Nordeste é venezuelano

Investigação revelada pela imprensa brasileira sugere que manchas que atingem mais de cem pontos do litoral nordestino seriam mistura de óleos provenientes da Venezuela. Bolsonaro fala em possível ação criminosa. Leia mais

O Brasil na imprensa alemã (09/10)

As queimadas na Amazônia e assuntos relacionados, como o acordo de livre-comércio UE-Mercosul e assassinatos de ambientalistas, indígenas e funcionários de instituições ambientais, foram destaques na mídia alemã. Leia mais

