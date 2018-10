As principais notícias do dia 09/10/18

BRASIL

Guinada à direita muda mapa político do Brasil

Antes gigantes, PSDB e MDB encolheram ao ponto de se tornarem siglas médias. PT resiste com maior bancada na Câmara, mas recua para níveis dos anos 90 e ganha composição mais nordestina. Leia mais

As previsões que não se confirmaram nas eleições

Bolsonaro vai desidratar, Alckmin vai crescer com a TV, o país vai passar por mais uma polarização PT x PSDB e a renovação do Congresso vai ser baixa. Veja algumas apostas que foram contrariadas no primeiro turno. Leia mais

"Lua de mel com o mercado não será eterna"

Confirmação do favoritismo de Bolsonaro no primeiro turno faz Bolsa operar em forte alta e dólar cair. Para economista, quem for eleito à Presidência terá alguns meses para demonstrar capacidade de avançar com reformas. Leia mais

MUNDO

Site identifica segundo acusado no caso Skripal como agente russo

Também o outro acusado de tentar matar ex-espião e sua filha é um agente do serviço secreto militar da Rússia e condecorado por Putin, afirma organização. Kremlin não comenta denúncia. Leia mais

Nikki Haley renuncia ao cargo de embaixadora dos EUA na ONU

Diplomata é a mais recente de uma série de baixas no governo Trump e deixará o cargo no fim deste ano, anuncia presidente, classificando o trabalho dela como fantástico. Leia mais

Opinião: Queremos mesmo evitar uma catástrofe climática?

Novo relatório do IPCC traça passos necessários para o aquecimento do planeta ficar abaixo de 1,5°C. Para a jornalista Sonya Diehn, questão central é: as pessoas estão mesmo dispostas a fazer algo? Leia mais

FUTEBOL

Enfim, uma liga além do Bayern

Há seis temporadas o time de Munique impera absoluto no Campeonato Alemão e, desta vez, parecia que a história seria a mesma. Mas a liga vive agora uma reviravolta: os concorrentes se aproveitam, e torcedores se animam. Leia mais

