As principais notícias do dia 09/07/2020

BRASIL

Investidores pressionam Mourão por resultados no combate ao desmatamento

Vice-presidente se reúne com fundos de investimento do exterior preocupados com política ambiental brasileira. Leia mais

Brasil é epicentro emergente de fome extrema, diz relatório

Pandemia e falta de apoio aos mais vulneráveis ameaçam desfazer os avanços do país no combate à miséria. Leia mais

CORONAVÍRUS

"Mundo não pode derrotar a pandemia dividido", diz OMS

Diretor-geral da organização afirma que falta de liderança e solidariedade é ameaça maior que o próprio coronavírus. Leia mais

Estudo alerta para danos cerebrais da covid-19

Neurologistas britânicos dizem que novo coronavírus pode deixar graves sequelas no cérebro. Leia mais

Há uma relação entre a vitamina D e a covid-19?

Estudo de universidade alemã associa deficiência da vitamina a quadros mais graves da doença causada pelo coronavírus. Leia mais

Sérvios protagonizam primeira revolta europeia devido à pandemia

Cresce a insatisfação dos moradores de Belgrado com a forma como o governo lida com a pandemia. Leia mais

O mercado de cruzeiros marítimos vai continuar à deriva?

Apesar da pandemia ainda em curso, operadoras apostam e investem em retomada de boom no setor. Leia mais

Casos de covid-19 disparam em Oklahoma após comício de Trump

Quase 500 novas infecções foram confirmadas nos últimos dias em Tulsa, palco de um comício do presidente em 20 de junho. Leia mais

MUNDO

Extrema direita é principal ameaça à segurança na Alemanha, afirma governo

Autoridades identificam mais de 32 mil extremistas de direita no país, 13 mil deles dispostos a cometer atos violentos. Leia mais

Opinião: Merkel, a sorte da UE

Para a União Europeia é uma feliz coincidência que uma gestora de crise experiente esteja à frente do bloco nesta crise. Leia mais

Prefeito de Seul é encontrado morto

Park Won-soon estava desaparecido e teria deixado mensagem à família que soou como "testamento". Leia mais

ESTADOS UNIDOS

Opinião: O delírio mortal de Trump

Enquanto presidente ignora a catástrofe da pandemia, muitos americanos parecem estar acordando. O que deveria proteger a economia teve efeito oposto. Leia mais

Suprema Corte decide que promotor pode ver imposto de renda de Trump

Ministério Público investiga possíveis pagamentos a atriz pornô na campanha de 2016 e fala em "tremenda vitória". Leia mais

George Floyd disse mais de 20 vezes que não conseguia respirar, revela transcrição

Em resposta às súplicas do afro-americano, policial disse: "Pare de falar. É preciso muito oxigênio para falar." Leia mais

______________

Assistir ao vídeo 00:53 Compartilhar "Pandemia não pode ser combatida com ódio e desinformação" Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3f3gP "Pandemia não pode ser combatida com ódio e desinformação", diz Merkel