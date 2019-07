As principais notícias do dia 09/07/2019

BRASIL

Os diálogos que colocaram a atuação de Moro em questão

Iniciada há um mês, série de revelações de conversas obtidas pelo The Intercept sugere conluio entre o ex-juiz e procuradores da Lava Jato. Vazamentos colocam atual ministro da Justiça e STF sob pressão. Leia mais

Os próximos passos da reforma da Previdência

Proposta de emenda à Constituição que modifica regras de aposentadoria chega ao plenário da Câmara, onde deve ser votada em dois turnos antes de seguir para o Senado. Governo pressiona por aprovação antes de recesso. Leia mais

SAÚDE

França não vai mais subsidiar homeopatia

Ministra da Saúde anunciou que cidadãos franceses não vão mais poder pedir reembolso parcial de tratamentos homeopáticos a partir de 2021. Órgão declarou que terapia alternativa não tem "eficácia suficiente”. Leia mais

ALEMANHA

Caso de estupro gera polêmica sobre maioridade penal na Alemanha

Adolescentes de 14 e 12 anos são os principais suspeitos do estupro coletivo de uma mulher em Mülheim. Caso desencadeia debate sobre a idade a partir da qual jovens deveriam ser responsabilizados criminalmente.Leia mais

A acidentada estreia dos patinetes elétricos na Alemanha

Novos veículos individuais têm inundado as ruas de cidades de toda a Alemanha desde que receberam luz verde do governo. Mas pico de acidentes de patinete gera preocupação entre policiais e médicos. Leia mais

MUNDO

Tribunal proibe Trump de bloquear críticos no Twitter

Juiz afirmou que presidente violou príncipio constitucional da liberdade de expressao ao vetar seguidores. Decisão confirma resultado de julgamento anterior. Leia mais

Trabalhistas britânicos vão apoiar 2° referendo do Brexit

Oposicionista Jeremy Corbyn diz que legenda vai defender permanência do Reino Unido na UE, caso novo primeiro-ministro conservador convoque mais uma consulta. Anúncio, no entanto, provocou ceticismo no meio político. Leia mais

Por que um sul-coreano desertou para a Coreia do Norte

Choe In Guk, cujo avô foi mentor do fundador do Estado norte-coreano, emigra sem autorização, deixando governo em Seul perplexo. Pyongyang vende deserção como vitória do regime.Leia mais

MEIO AMBIENTE

Cada vez mais cidades declaram estado de emergência climática

Inspirados por Greve pelo Futuro, governos municipais de todo o mundo aprovam resoluções priorizando os desafios climáticos crescentes. Mera política simbólica ou uma guinada verdadeira? Leia mais

França anuncia taxa ecológica sobre passagens aéreas

Arrecadação estimada em 180 milhões de euros anuais será destinada ao financiamento de projetos de transporte menos poluentes. Tarifa aplicada em voos saindo da França entra em vigor em 2020. Leia mais

ESPORTE

Coluna Halbzeit: O bode mais famoso da Alemanha

Primeiro mascote chegou ao Colônia em 1950, e atual bode é o oitavo com a responsabilidade de dar sorte ao clube alemão. Hennes VIII assumiu a função há 11 anos e ajudou o time a se recuperar do rebaixamento.Leia mais

_______________

Em busca do brilho da aurora Espetáculo celestial Encantadores, quase celestiais, esses lindos fenômenos naturais se dividem em dois tipos: a Aurora Boreal (na foto em Brandemburgo, na Alemanha), no Hemisfério Norte, também chamada de "luzes do norte", e a Aurora Austral, no Hemisfério Sul, conhecida também como "luzes do sul".

Em busca do brilho da aurora Grinaldas luminosas As auroras polares ocorrem num cinturão ao redor dos Polos Magnéticos. Na foto, elas podem ser vistas sobre a Irlanda a partir da Estação Espacial ISS. O nascer do Sol se anuncia, enquanto as luzes da Aurora Boreal passam sobre a Escandinávia, Islândia, parte da Groenlândia, Canadá e costa norte da Sibéria.

Em busca do brilho da aurora Aurora Austral As "luzes do sul" são menos conhecidas – mas não menos belas. Em torno do Polo Sul, encontram-se simplesmente menos regiões habitadas que no Norte. Isso dificulta os pontos de observação. Ao contrário do espaço: este instantâneo fotográfico foi tirado pelo astronauta Tim Peake na Estação Espacial Internacional.

Em busca do brilho da aurora Física no céu As auroras polares são causadas pela interação entre o campo magnético terrestre e a camada solar mais externa, a coroa. Nos polos, as partículas dos ventos solares liberadas pelas ejeções da massa coronal podem penetrar no campo magnético da Terra, interagindo com os gases da atmosfera. A energia liberada por essa colisão pode ser vista aqui nesta foto sobre a Islândia.

Em busca do brilho da aurora Formas e cores Quanto à sua forma, as auroras polares ocorrem em quatro tipos: coroa, cortina (foto), arcos e feixes. E as cores? A luz verde é produzida por átomos de oxigênio, que são ativados a cerca de 100 quilômetros de altitude; a luz vermelha provém dos mesmos átomos a 200 quilômetros de altitude. As luzes de violeta a azul surgem através do choque das partículas solares com átomos de nitrogênio.

Em busca do brilho da aurora Sorte ou coincidência? Não existe uma garantia de que se vai ver uma aurora. O mesmo ocorre com outros espetáculos celestes, que da mesma forma podem ser observados com um pouco de sorte e, ainda mais importante, com as devidas condições meteorológicas – ou seja, o céu mais claro quanto possível! E quanto mais escura a noite, mais são as chances de se observar as belezas da Aurora Boreal. Na foto, Tóquio, em 2013.

Em busca do brilho da aurora Vendo de camarote As melhores chances estão na região conhecida como oval auroral, ao redor do Polo Magnético no norte da Groenlândia. As luzes podem ser vistas o ano todo sobre o norte da Escandinávia, Islândia, Groenlândia, extremo norte do continente americano e norte da Sibéria. Em termos estatísticos, elas ocorrem mais frequentemente nos equinócios nos dias 23 de setembro e 21 de março.

Em busca do brilho da aurora Luz fotogênica Mas quem viajar exclusivamente para a Noruega (Trøndelag e Tromsø estão em alta) a fim de ver a Aurora Boreal não deve se decepcionar se elas não se parecerem com as imagens desta galeria de fotos. As cores nas imagens das auroras são, geralmente, mais intensas que na realidade. Uma dica: não deixe de levar sua câmera e de experimentar com o tempo de exposição fotográfica. Autoria: Hannah Fuchs (ca)



_______________