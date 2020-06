As principais notícias do dia 09/06/2020

As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus:

Moscou relaxa medidas de lockdown em meio a críticas

Cidade na Itália tem mais da metade da população com anticorpos contra covid-19

Alemanha amplia testagem, também para pessoas assintomáticas

OMS diz que assintomáticos também transmitem covid-19

BRASIL

Apagão em dados da covid-19 afeta pretensões globais do Brasil

Ao esconder dados da doença, Bolsonaro tenta criar confusão entre a população e reduzir verdade factual a uma mera questão de opinião. No exterior, tática deve abalar acordo Mercosul-UE e obtenção de vaga na OCDE. Leia mais

MUNDO

Racismo em ascensão na Alemanha

Relatório afirma que registros de discriminação racial mais que dobraram nos últimos cinco anos. Segundo entidade, casos de violência e ódio são apenas "ponta do iceberg" de atitudes comuns no cotidiano do país.Leia mais

Violência doméstica explode na Rússia em tempos de pandemia

ONGs relatam que denúncias e pedidos de ajuda por parte de mulheres aumentaram 70% no país. Com abrigos em quarentena devido ao coronavírus, hotel de Moscou passa a abrigar mulheres vítimas de violência doméstica. Leia mais

Como a polícia americana se protege e mantém seu poder

Nas últimas décadas, departamentos de polícia dos EUA acumularam poder significativo por meio de leis que garantem orçamentos turbinados, alto nível de imunidade e pouca supervisão. Leia mais

